Kullar'da fabrikada patlama

Kullar'da bir fabrikada patlama meydana geldi.

Kullar Başyiğit Caddesi'nde bulunan bir fabrikada oksijen tüplerinin bulunduğu bir fabrikada oksiyen tüpü dolumu sırasında büyük bir patlama meydana geldi.Patlama sesiyle birlikte ortaya çıkan büyük gürültünün ardından çalışanlar ve çevrede oturan vatandaşlar hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipler herhangi bir alevle karşılaşmazken olay yerinde tedbir amaçlı önlem aldı. Fabrika çalışan ve patlama nedeniyle yaralanan Kerim Selmi sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Patlamaya ilgili soruşturma başlatıldı. Nuri AKÇAHARMAN