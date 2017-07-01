Kullar’da şölen tadında kongre

7’DEN 70’E HERKES ORADAYDI
1975 yılında kurulan ve yıllardır kent sporuna birbirinden yetenekli sporcular kazandıran Kullarspor’da olağan genel kurul kulübün tesislerinde gerçekleşti. Kalabalık bir ortamda geçen kongre adeta şölen havasındaydı. 7’den 70’e Başiskele’de yer alan Kullar halkının yer aldığı genel kurulda Kırmızı Siyahlı kulübün teknik ekibi, A Takım ve alt yapı futbolcuları da yer aldı.
FAHRİ ALTINTAŞ İLE DEVAM
Dualarla başlayan genel kurulda tüm katılımcılara yemek, tatlı ve dondurma ikram edildi. Tek liste ile seçime giren Fahri Altıntaş üyelerinin tamamının alkışları ile başkanlığa devam etme hakkı kazandı. Altıntaş yaptığı teşekkür konuşmasında önemli olanın hem bedenen hem de ruhen sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etti. Günün sonunda Kullar Stadı’nda toplu halde hatıra fotoğrafı çekildi. Erdem ÖVÜÇ
KULLARSPOR’UN YENİ YÖNETİMİ –ASİL-
Fahri Altıntaş – Başkan
Muharrem Can – Başkan Yardımcısı
Ayhan Özkar - Futbol Şube Sorumlusu
Sinan Erkol – Altyapı Sorumlusu
Mehmet Civelek – Genel Kaptan
Selim Yağcı –Federasyon Temsilcisi
Burak Civelek – Sayman
Fatih Altıntaş – Genel Sekreter
Burhan Kaya – Üye
DENETİM KURULU – ASİL-
Turan Turan
Tahsin Altıntaş
Bülent Hacı İsmailoğlu
KULLARSPOR’UN YENİ YÖNETİMİ –YEDEK-
Ali Köksal
Kadir Altıntaş
Şükrü Türkyılmaz
Hasan Öztürk
İsmail Özkar
Ahmet Ali Turan
Mustafa Bilim
Sinan Turan
Süleyman Sak
DENETİM KURULU –YEDEK-
Hüseyin Civelek
Ahmet Kaval
Hasan Yavuz