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Kullar’da şölen tadında kongre

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Kullar’da şölen tadında kongre
Bu sezon 1. Amatör Lig’de mücadele edecek olan Kullarspor’da olağan üstü genel kurul, şölen havasında geçti. Tek listeli genel kurulda Fahri Altıntaş güven tazeledi

7’DEN 70’E HERKES ORADAYDI

1975 yılında kurulan ve yıllardır kent sporuna birbirinden yetenekli sporcular kazandıran Kullarspor’da olağan genel kurul kulübün tesislerinde gerçekleşti. Kalabalık bir ortamda geçen kongre adeta şölen havasındaydı. 7’den 70’e Başiskele’de yer alan Kullar halkının yer aldığı genel kurulda Kırmızı Siyahlı kulübün teknik ekibi, A Takım ve alt yapı futbolcuları da yer aldı.

 

FAHRİ ALTINTAŞ İLE DEVAM

Dualarla başlayan genel kurulda tüm katılımcılara yemek, tatlı ve dondurma ikram edildi. Tek liste ile seçime giren Fahri Altıntaş üyelerinin tamamının alkışları ile başkanlığa devam etme hakkı kazandı. Altıntaş yaptığı teşekkür konuşmasında önemli olanın hem bedenen hem de ruhen sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etti. Günün sonunda Kullar Stadı’nda toplu halde hatıra fotoğrafı çekildi. Erdem ÖVÜÇ

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KULLARSPOR’UN YENİ YÖNETİMİ –ASİL-

Fahri Altıntaş – Başkan

Muharrem Can – Başkan Yardımcısı

Ayhan Özkar - Futbol Şube Sorumlusu

Sinan Erkol – Altyapı Sorumlusu

Mehmet Civelek – Genel Kaptan

Selim Yağcı –Federasyon Temsilcisi

Burak Civelek – Sayman

Fatih Altıntaş – Genel Sekreter

Burhan Kaya – Üye

 

DENETİM KURULU – ASİL-

Turan Turan

Tahsin Altıntaş

Bülent Hacı İsmailoğlu

 

KULLARSPOR’UN YENİ YÖNETİMİ –YEDEK-

Ali Köksal

Kadir Altıntaş

Şükrü Türkyılmaz

Hasan Öztürk

İsmail Özkar

Ahmet Ali Turan

Mustafa Bilim

Sinan Turan

Süleyman Sak

 

DENETİM KURULU –YEDEK-

Hüseyin Civelek

Ahmet Kaval

Hasan Yavuz

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