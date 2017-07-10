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Kullarspor’da rota: ŞAMPİYONLUK

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Kullarspor’da rota: ŞAMPİYONLUK
Üç sezon önce Süper Amatör Lig’den düşme üzüntüsü yaşayan Kullarspor futbol takımı, bu sezon şampiyonluk hedefiyle iç ve dış transferde ciddi adımlar atıyor

İç transferde Takım kaptanları Burak Civelek ve Burhan Kaya'dan sonra, Coşkun Buynuz, Murat Sandalcı, Orkun Cebeci, Ahmet Kılıç, Tayyip Mutlu, Osman Dinçay ve Furkan Terzi ile anlaşma sağlandı. Dış transferde ise Erkan Ağca'dan sonra, bu sezon BAL’a çıkma başarısı gösteren Doğantepespor’un kaptanı Oğuzhan Altınkaya ile anlaşmaya varan Kullarspor, kadrosunu oldukça güçlendirdi. Halen kaleci transferiyle ilgili çalışma yürüten Kullarspor Kulüp Başkanı ve A takım Teknik Sorumlusu Fahri Altıntaş, yeni sezon ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı…

 

HALKIMIZDAN CİDDİ DESTEK ALDIK…

30 Haziran Cuma günü yaptığımız kongreyle birlikte kongre üyelerimiz ve halkımızdan çok ciddi destek aldık. Bizlerden desteğini esirgemeyen halkımıza ve aramızda olamayıp destek mesajı gönderen başta Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz ile birlikte tüm sevenlerimiz ve taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu sezon Kullarspor kulübümüzü kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızın beklentisi doğrultusunda Süper Amatör kümeye çıkarmak için yoğun mesai harcıyoruz.

 

NOKTA TAKVİYELER YAPIYORUZ

Bu noktada kadromuza nokta takviyeler yaparak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Oynadığı tüm takımlarda örnek sporcu kişiliğiyle her kesimin saygısını kazanan ve son olarak Doğantepespor kaptanı olarak BAL a çıkma başarısı gösteren Oğuzhan Altınkaya kardeşimizin gerçekten gücümüze güç katacağını düşünüyorum. Bu transferin hem sporcumuz hem de köklü camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İç ve dış transferlerimize ilave olarak, iki yıldır Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil eden gençlerimizin de katılımıyla çok güçlü bir ekip olacağımızı düşünüyorum. Şahsımla birlikte Altyapı antrenörlerimiz Ayhan Özkar ve Sinan Erkol’un da A takıma katılmasıyla birlikte, A takımda üç antrenör olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yaptığımız bu düzenlemelerle hedefe ulaşacağımızı ümit ediyorum. Yeni sezonun Kulübümüz ile birlikte tüm spor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum…

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