Kültür kaosu…

Mustafa Küpçü

Kültür, özetle “yaşam biçimi” olarak tanımlanır.

Her birey, önce ailesinden, sonra yakın çevresinden, içinde yaşadığı toplumdan etkilenir, “toplumla uyumlu bir varlık” olabilmek için çaba gösterir.

Farklı toplumsal grupların bu farklılıklarının temelinde “kültür” dediğimiz yaşam biçimi yer alır. İnançlar farklıdır, namus anlayışı farklıdır, ahlak değerleri farklıdır, eğlence biçimi farklıdır.

Örnekleyelim;

Düğün konvoyunda damat, kullandığı arabayla, trafiğin yoğun olduğu bir yerde “drift” yapıyor! Yani, debriyaz-fren-gaz hareketleriyle, aracı yol ortasında dönme dolap gibi döndürüyor! Bazı ülkelerde bu bir “motor sporu” olarak özel pistlerde yapılıyor. Bizim insanımız ise trafiğin yoğun olduğu yerlerde yapıyor! Ana yollarda sağ şeritten sol şeride sonra tekrar sağ şeride hızlı geçişler yaparken yaşanan trafik kazaları bizde hayli yaygın! Ama birilerinin “eğlence ve tatmin kültürü” böyle!

“Taksim’de iki kadın kaçırılmış ve tecavüze uğramışlar!” Diyebilirsiniz ki; “kadın başlarına Taksim’de ne işleri varmış?” Böyle düşününce tecavüz edenler “masum” mu oluyor? Özellikle turist kadınlara yönelik tecavüzlerden sonra kadını öldürmek de yaygın! Bir olayda, tecavüz ve cinayet sanığının savunması aynen şöyleydi; “O bir şeytandı! Şeytana uydum, tecavüz ettim. Sonra da şeytanı öldürdüm!”

“Toplumun temeli AİLE” değil mi? Bizim ülkemizde, özellikle geçim sıkıntısı ya da “kültürel uyuşmazlık” nedenleriyle çok sayıda boşanma yaşanıyor. Ancak, ayrılmış olsalar da kadın, eski eşi için “namusu” olarak kalıyor! “Eski eşini ve çocuklarını öldürdü” haberleri hayli yaygın değil mi? 2017 yılı ilk 5 ayında 173 kadın öldürülmüş! Aynı yıl ilk 3 ayında ise 138 çocuk cinsel istismara uğramış! Bu ülkede hayli yaygın olan “çocuk tecavüzleri” hangi ahlak ve kültür ölçüleri ile açıklanabilir?

Bir yazlık sitede, gece saat 22.40 civarı. Birden yüksek sesli patlamalar duyuluyor. Site sakinleri korku içinde, küçük çocuklar ağlayarak ve korku içinde bahçelerden evlerin içlerine kaçıyor. Uykudaki yaşlı insanlar bu patlama sesleriyle yataklarından fırlıyor. Sonra anlaşılıyor ki, komşulardan biri çocuğunun doğum gününü kutluyor ve havai fişekler patlatıyor! Bu nasıl bir eğlence kültürüdür? Başkalarını korkutarak eğlence olur mu?

Kimi düğünlerde tabancalar patlıyor. En çok mermi harcayan takdir ediliyor! Bu arada kazaen birileri de ölebiliyor! Önemli mi?

Günlük yaşamımızda tanık olduğumuz, ya da gazete ve televizyon haberlerinde izlediğimiz nice olay var. Yaşadığımız abuk sabuk olayların temelinde “çarpık eğitim sistemi” yatıyor! Az üreten, çok tüketen, az düşünüp çok ve ani tepki gösteren, kendini bir başkasının yerine koyamayan (empati kuramayan), dini ve ahlaki değerleri Kur’an hükümlerinden değil, din ticareti yapan yobazlardan alan, karnı ve duyguları aç, kolay gaza ve galeyana gelebilen insanların yaygın olduğu bir ülkede yaşıyoruz!

Sonra da soruyoruz; “Bizi neden Avrupa Birliğine almıyorlar?”