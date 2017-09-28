Kültür Koleji müze açtı

Kültür Koleji’nin 1960’dan beri varoluşundaki temel değerleri ve yaşanmışlıkları genç nesillere aktarmak hedefiyle kurulan müze, okulun 58.kuruluş yıldönümünde açıldı

İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Halil Serdar Cevheroğlu’nun da katıldığı törende İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ful Akıngüç Över açılış konuşmasını yaptı. “Kültür Koleji bugün 58 yaşında. Dededen toruna nesiller okuyor bu çatıda, gurur duyuyoruz. Bu gururu gelecek kuşaklara aktarmayı ise borç biliyoruz” diye belirtti.