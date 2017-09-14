Kültür Okulları, Öğrencilerine Merhaba Dedi

Kültür Okulları öğrenci ve velileri oryantasyon eğitimleri ile okulları 1 hafta erken açtı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala, öğrencilerin ilk hafta stresini üzerlerinden biraz daha atması ve okula adaptasyonlarını erkenden sağlamak amacı ile Kültür Okulları kadrosu kolları sıvadı.

Okulla ilk defa tanışan Ana Sınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerinin yanı sıra 5. ve 9. sınıflara başlayan ve kademe değiştiren öğrenciler de bu hafta okula başladılar. Öğrencilerin hem öğretmenleri, hem sınıf arkadaşları ile tanışmasının; velilerin yeni eğitim öğretim dönemi hakkında bilgilendirilmesinin ve öğretmenleri ile ilk kez tanışan velilerin kaynaşmasının sağlanması amaç edinilen bu haftada, öğrencilerin coşkusu göze çarptı. Öğrencileri ilk gününde yalnız bırakmayan veliler ise, sabırsızlıkla okul bahçesinde çocuklarının ilk gün anılarını dinlemek için bekledi.

8. ve 12. Sınıf gibi sınava hazırlık gruplarının çalışmalarına 3 hafta önceden başlayan Kültür Okulları kadrosu,yoğun temposuyla yeni eğitim öğretim döneminde de zirveye oynayacağının sinyallerini verdi.