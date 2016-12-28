Kültür Okulları’nda kış eğitimleri başladı

Kültür Koleji ve Kültür 2000 Koleji öğretmenlerinin değişen çevre koşullarına hızla uyum göstermelerini sağlamak ve kişisel yetkinliklerini artırmak amacıyla kurulan KÜGEM 2016-2017 kış dönemi eğitim süreci başladı.

Kültür Koleji ve Kültür 2000 Koleji bünyesinde verilecek eğitimlerin genel bir haritasını çıkarıldı. Bu eğitimler; okullar, unvan düzeyleri ve bölümler bazında gruplandırılarak her bir grup için ayrı ayrı eğitim planları geliştirildi.

HİZMET-İÇİ EĞİTİM

Kültür Koleji ve Kültür 2000 Koleji okullarındaki yönetsel ve operasyonel süreçlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak hizmet-içi eğitimler, paneller, söyleşiler, konferanslar ve etkinlikler hazırlayarak sonuçlarını değerlendiren KÜGEM programında; kodlama ve mobil uygulamalardan yaratıcı dramaya, STEM’den toplumsal cinsiyet eğitimlerine kadar pek çok farklı alanda öğretmenler eğitimlere ve atölye çalışmalarına katıldılar, Google Cardboard için geliştirilmiş sanal gerçeklik uygulamalarını birebir deneyimlediler.