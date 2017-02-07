Kültür sanat faaliyetleri hız kesmiyor

Büyükşehir tarafından bu ay birçok farklı yelpazede kültür, sanat faaliyetleri Kocaelilerle buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şubat ayında yine kültür ve sanat aktiviteleri dolu bir program hazırlandı. Konserlerden sinema filmlerine, seminerlerden sohbet programlarına kadar birçok farklı yelpazede ücretsiz olarak düzenlenen kültür, sanat faaliyetleri bu ay Kocaelilerle buluşacak.

GRUP İMERA KONSERİ

Kendilerine has tarzları ve müzikaliteleriyle adlarından söz ettiren Grup İmera sevenleriyle Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde buluşacak. 10 Şubat Cuma Saat 19.30’da düzenlenecek konser müzik severler için kaçmaz.

ŞİİR DİNLETİSİ

Radyocu, şiir yorumcusu ve müzisyen Ahmet Enes şiir dinletisi ile Gebzelilerle buluşuyor. Şiir ve şarkıların seslendirileceği dinleti, 17 Şubat Cuma saat 19.30’da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.