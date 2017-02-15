Kültür Tepesi 2. Etabın temeli atıldı

Atatürk ve Redif Müzesi, Paşalar Dairesi, İmaret Cami ve Av Köşkünün bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik alanı kapsayan Kültür Tepesi 2. Etabın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Tarih Koridoru Projesi’nin en önemli ayaklarından olan Kültür Tepesi 2. Etabın temeli düzenlenen törenle atıldı. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın ev sahipliğindeki temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, belediye meclis üyeleri, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, muhtarlar, sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.

“TARİH KOKAN BİR BÖLGE”

Temel atma töreninde konuşan Başkan Doğan, “Bu bölgede sinema, misafirhane, adliye binası, sağlık müdürlüğü bulunuyordu. Burası burma buram tarih kokan bir bölge. Bu şehir bizlere yurt olduğundan buyana buranın sahibi, koruyucusu, kollayıcısı, her şeyi biziz. Tarih Koridoru Projemizi ilmek ilmek, adım adım işleyerek çok önemli bir noktaya getirdik” dedi.

3 MİLYON 206 BİNE İHALE EDİLDİ

Yaklaşık 3 milyon 206 bin liraya ihale edilen Kültür Tepesi 2.Etap Projesi Atatürk ve Redif Müzesi, Paşalar Dairesi, İmaret Cami ve Av Köşkünün bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Yıl içinde bitirilmesi planlanan projede hem kentin meydan, hem de rekreasyon ihtiyacını karşılamaya yönelik bir tasarım yapıldı.