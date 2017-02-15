  • BIST 88.309
  • Altın 144,180
  • Dolar 3,6554
  • Euro 3,8574
  • Kocaeli : 2 °C
  • İstanbul : 3 °C
  • Sakarya : 2 °C

Kültür Tepesi 2. Etabın temeli atıldı

»
Kültür Tepesi 2. Etabın temeli atıldı
Atatürk ve Redif Müzesi, Paşalar Dairesi, İmaret Cami ve Av Köşkünün bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik alanı kapsayan Kültür Tepesi 2. Etabın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Tarih Koridoru Projesi’nin en önemli ayaklarından olan Kültür Tepesi 2. Etabın temeli düzenlenen törenle atıldı. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın ev sahipliğindeki temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, belediye meclis üyeleri, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, muhtarlar, sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.

 

“TARİH KOKAN BİR BÖLGE”

Temel atma töreninde konuşan Başkan Doğan, “Bu bölgede sinema, misafirhane, adliye binası, sağlık müdürlüğü bulunuyordu. Burası burma buram tarih kokan bir  bölge. Bu şehir bizlere yurt olduğundan buyana buranın sahibi, koruyucusu, kollayıcısı, her şeyi biziz. Tarih Koridoru Projemizi ilmek ilmek, adım adım işleyerek çok önemli bir noktaya getirdik” dedi. 

 

3 MİLYON 206 BİNE İHALE EDİLDİ

Yaklaşık 3 milyon 206 bin liraya ihale edilen Kültür Tepesi 2.Etap Projesi Atatürk ve Redif Müzesi, Paşalar Dairesi, İmaret Cami ve Av Köşkünün bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Yıl içinde bitirilmesi planlanan projede hem kentin meydan, hem de rekreasyon ihtiyacını karşılamaya yönelik bir tasarım yapıldı. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aksu: Siyasiler rant kavgasını kenara bıraksın15 Şubat 2017 Çarşamba 12:00
  • Kocaeli'de istihdamda hedef 60 bin15 Şubat 2017 Çarşamba 11:54
  • Özkar: Kocaeli’de şoför sıkıntısı var15 Şubat 2017 Çarşamba 11:53
  • Bakan Müezzinoğlu’ndan Batı Trakya Türklerine GSS müjdesi15 Şubat 2017 Çarşamba 11:36
  • Temizlik ihalesine 6 firma katıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:34
  • Trafik cezalarını özel sektör kesecek15 Şubat 2017 Çarşamba 11:31
  • Üçüncü yaya köprüsünde tabliyeler konuldu15 Şubat 2017 Çarşamba 10:44
  • Referandum günü yapılacak 2 sınav ertelendi15 Şubat 2017 Çarşamba 10:37
  • Şehir dışında olan cenazeleri THY ile ücretsiz taşıyor15 Şubat 2017 Çarşamba 10:37
  • Sena Çilingir öğrencilerle buluştu15 Şubat 2017 Çarşamba 10:18
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim