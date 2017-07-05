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Kültür tepesi, İzmit'in cazibesi merkezi

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Kültür tepesi, İzmit'in cazibesi merkezi
İzmit Belediyesi tarafından, yıllarca atıl vaziyette olan Saat Kulesi ve çevresi yapılan çalışmalarla şehrin cazibe merkezi haline getirildi.

Bir zamanlar insanların özellikle geceleri yakınından geçmeye bile çekindikleri bölge, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan sayesinde sadece İzmitlilerin değil diğer illerden de gelenlerin akınına uğruyor. Bazı siyasilerin tepkilerine rağmen Başkan Doğan’ın ısrarı sonucunda Saat Kulesi, Atatürk Heykeli, Atatürk’ün Cumhuriyet’in ilanından önce ilk basın toplantısını gerçekleştirdiği yer olan Kasr-ı Hümayun ( Av Köşkü), Redif Müzesi, Paşalar Dairesi, İmaret Caminin de bulunduğu 30 bin metrekareden fazla alanda düzenlemeler yapıldı. Tarih Koridoru Projesinin merkezini oluşturan bölgede ilk etapta şelale, dinlenme alanları, seyir terasları, süs havuzları yapılırken şehrin sembolü olan Saat Kulesi’nin tamiri ve özel aydınlatılmasıyla Atatürk Heykeli ve çevresi yeniden düzenlendi. Bölgedeki ilk etap çalışmalarıyla Kültür Tepesi, evlenecek çiftlerin en özel anılarını ölümsüzleştirmek için tercih ettikleri bir mekan haline de geldi.

 

SANATIN MERKEZİ

Başkan Doğan, Kültür Tepesi 1. Etap çalışmalarıyla yetinmeyip, bölgede 2. etap çalışmalarını da başlattı. İlk etapta Orduevi sineması, sağlık müdürlüğünün bulunduğu yapılar yıkıldı. Ardından da Kültür Tepesi 2. Etap Projesinin uygulanmasına geçildi. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda yapılan 2. etap çalışmalarında,  mevcut tarihi binaların ve ağaç dokusu korunarak, heykel, edebiyat, resim ve müzik gibi sanatsal faaliyetlerin yapıldığı yerler oluşturuldu. Büyük titizlikle hayata geçirilen projede, oturma alanları, müzik dinleti ve performans sergileme sahnesi, sanatçıların eser ve otobiyografilerinin sergilendiği panolar, özel tasarım banklarından oluşan dinlenme alanı, resim boyama alanı yer alıyor. Kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen projeyle Kültür Tepesi’nin İzmit’te sanatın merkezi olması hedeflenmiştir.

 

 İZMİT KAZANIYOR

Kültür Tepesi 1. ve 2. Etap projeleri İzmit’e ayrı bir değer katmakla birlikte şehrin ticari hayatına da önemli katkılar sağlıyor.  Gerek şehir dışından, gerekse yurt dışından İzmit’e gelen turistler, sadece bölgedeki esnaflara değil şehrin diğer esnaflarına da önemli kazançlar sağlamaktadır.

 

DEĞERLERE SAHİP ÇIKIYORUZ

Göreve geldiği ilk günden itibaren şehrin unutulmaya ve yok olmaya yüz tutmuş tarihi değerlerine sahip çıkmayı kendisine görev kabul eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan,   “birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirde yaşamak İzmitliler için bir ayrıcalıktır.   Göreve gelir gelmez, yok olmaya yüz tutun tarihi değerleri kurtarmak ve gelecek nesillere aktarabilmek için kolları sıvadık.   Zaman zaman karşılattığımız engellere rağmen kararlı tutumumuz sonucunda onlarca konak, camii, çeşme hamam başta olmak üzere tarihi yapıları restore ettik ve etmeye de devam ediyoruz.  Bu çalışmalarımızla bir yandan şehrimizin tarihine sahip çıkarken diğer yandan da gelecek nesillere yaşadıkları  şehrin tarihi zenginliklerini de  göstermiş oluyoruz.   Yaptığımız bu çalışmalarla sanayi şehri olarak bilinen  İzmit’in önemli bir turizm şehri olduğunu  herkese gösteriyoruz” dedi.

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