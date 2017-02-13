Kültür Tepesi sanatın merkezi olacak

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz ile Tarih Koridoru Projesi’nde incelemelerde bulunan Nevzat Doğan, “Kültür Tepesi’ni sanatın merkezi haline getireceğiz” dedi

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Tarih Koridoru Projesi’nde incelemelerde bulundu. İncelemeler kapsamında ilk olarak Kültür Tepesine giden Doğan ve Korkmaz, projenin 2. Etap çalışmalarını inceledi. Daha sonra Akçakoca Mahallesi’ne geçen başkanlar buradaki çalışmalar hakkında da ilgililerden bilgi aldılar.

“SANATIN MERKEZİ OLACAK”

İzmit’i turizm şehri yapma noktasında kararlı olduklarını, bu hedef kapsamında dört koldan çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Doğan, “Kültür Tepesi’nin 2. Etap Projesi hızla devam ediyor. Şehrimizin tarihi değerlerinin, ata yadigârlarının, Osmanlı’dan kalan değerlerin çok önemli bir merkezindeyiz. Kültür Tepesi, Paşalar Köşkü, Av Köşkü, Redif binası, İmaret Camiinin bulunduğu tarihi bir yer. Yapmakta olduğumuz çalışmalar ile Kültür Tepesi’ni sanatın merkezi haline getireceğiz. Burada oturma alanları, sanatsal etkinliklerin yapılacağı yerler, çay kahve içilebilecek mekânlar bulunacak” dedi.