Kültür Tepesi'nda çalışmalar ilerliyor

İzmit Tepecik Mahallesinde bulunan, daha önce adliye binası olarak kullanılan ve ardından Sağlık İl Müdürlüğüne devredilen binanın yıkılması ile bölgede Kültür Tepesi 2. Etap projesinin çalışmaları başladı.

İzmit’in tarihi binalarının yer aldığı Tepecik Mahallesi İmaret Yokuşu mevkisinde bulunan ve bir süre adliye binası olarak kullanılan yapı daha sonra İl Sağlık Müdürlüğüne devredilmişti. İl Sağlık Müdürlüğünün bölgeden taşınmasının ardından İzmit Belediyesi tarafından bölgede Kültür Tepesi 2.Etap çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı. Körfezli firma olan Atlas İnşaat Taahüt Altyapı ve Hafriyat işleri isimli firma tarafından ihalesi 3 milyon 206 bin 323 TL’ye alınan çalışmaların 240 günde tamamlanması hedefleniyor.

11 bin 600 metrekarelik alan

Kasr-ı Hümayun (Saray Müze), Paşalar Dairesi, Redif, Atatürk Müzesi ve İmaret Camii gibi anıtsal tescilli eserlerin yer aldığı, alanda hazırlanmakta olan Tarih Koridoru Projesi kapsamındaki Kültür Tepesi 2. Etap Projesi’nde tarih, sanat ve kültürün iç içe yaşanacağı bir alan tasarlanıyor. Proje kapsamında Kasr-ı Hümayun ile Paşalar Dairesinin de kullanıma açılması planlanıyor. 11 bin 600 metrekarelik alandan oluşan Kültür Tepesi’nin proje alanında ulaşım, kullanıcı yoğunluğu, arazi durumu, topoğrafya, mevcut ağaç dokusu, tarihi binaların konumu gibi birçok yönüyle alanın özellikleri göz önünde bulundurularak tasarımına karar verildi.

Performans sergileme alanları

Proje alanında konsept olarak sanat olmasına karar verilmiş ve projede 4 farklı sanat dalına yer verildi. Bu sanat dalları resim, müzik, edebiyat, heykelden oluşuyor. Gölet, merdiven oturma alanları, müzik dinleti ve performans sergileme alanı için ahşap sahne, yerel veya genel sanatçıların eser ve otobiyografilerinin sergilendiği panolar, özel tasarım banklarından oluşan dinlenme alanı, gölet içerisindeki adalarda konumlanmış resim boyama alanı ve kuru havuz projede yer almaktadır.

Led aydınlatmalar

Mevcut ağaç yoğunluğunun korunması ve doğal dokunun kaybolmaması fikrinden yola çıkılarak tasarlanan gölet bin metrekare olmakla birlikte içerisinde 3 adet adacık barındırmakta. Topoğrafyadan kaynaklanan eğim avantaja çevrilerek ihtiyaç olan oturma-dinlenme birimleri merdivenle birlikte çözülmüş, led aydınlatma ile estetik bir görünüm kazandırması planlanmıştır. Bu tasarım kararlarıyla İzmit Kültür Tepesi sanatsal yönünü kaybetmeyerek, mevcut yeşil dokusu muhafaza edilerek estetik yönü de ivme kazanmıştır. Getirilecek fonksiyonlarla her köşede sanat dallarının harekete geçtiği, engelli, yaşlı ve çocukların da rahat kullanabileceği yol mekan çözümleri ile mevcut tarihi yapıların harmanlandığı estetik ve aktif bir alan olması planlanıyor.