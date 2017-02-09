Kulüplere beyanname uyarısı!..

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tüm kulüplere, beyannamelerini Nisan ayının son gününe kadar ulaştırmaları gerektiğini belitti.

Açıklamada “Dernekler Kanunu’na göre her dernek Nisan ayının son gününe kadar Dernekler Müdürlüğü’ne beyanname vermekle yükümlüdür. Sistemdeki yoğunluktan dolayıkulüplerimizin cezalı duruma düşmemesi için beyannamelerini en kısa sürede vermeleri, beyannamelerini verirken Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na üyeliklerini belirtmelerini ve unutmamalarını önemle rica ederiz” denildi.