Kum dökerken kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaza, Başiskele Karşıyaka Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde meydana geldi. Sebahattin Yavuzer, 41 NV 789 plakalı kamyonu ile inşaata kum getirdi. Kumu dökmek için kamyonu inşaatın önüne yanaştıran Sebahattin Yavuzer damperini kaldırdığı araç devrilerek yan yattı. İnşaatta çalışanlar yardıma koşarak Sebahattin Yavuzer'i araçtan çıkardı. Hafif yaralanan Yavuzer 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim