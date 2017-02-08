Kum: Okulda öğrenilebilecek bir meslek değil

Gazetecilik eğitimlerinin konuğu Sporx Genel Yayın Yönetmeni Tahir Kum, kursiyerlerle bir araya gelerek “Yapacağınız işi çok sevip heyecanınızı kaybetmemelisiniz, bu meslek okulda öğrenilebilecek bir meslek değil” dedi.

Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) Basın İlan Kurumu(BİK) ve İŞKUR arasında ortaklaşa yürütülen protokol olan “Gazetecilik Teknikleri Eğitim Kursu” eğitim vermeye devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri ile yerel ve ulusal basından gazeteciler kurs kapsamında kursiyerlere gazetecilik ve haberciliğin temeli, medya-siyaset ilişkisi, mizanpaj gibi konuları anlatıyor. 10 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek kursta dün Sporx Genel Yayın Yönetmeni Tahir Kum kursiyerlerle bir araya geldi. Kariyeri ve mesleki gelişimi hakkında kursiyerlere bilgi veren Tahir Kum, mesleğini çok sevdiğini söyledi.

“DİJİTAL MEDYA SİLAH OLDU”

Spor alanında yaşadığı tecrübeleri ve anılarını anlatan Tahir Kum, “Haber vermenin mutluluğu 30-40 sene sonra da devam ediyor. Dijital medya kimyasal silah haline geldi. Mobil dünya da çok gelişti ve insanların bundan vazgeçmesi çok zor. Bugün yaptığınız bir haberin sosyal medyada anında paylaşılması inanılmaz bir mutluluk veriyor” dedi.

“HEYECANINIZI KAYBETMEMELİSİNİZ”

Yapacağınız işi çok sevip heyecanınızı kaybetmemelisiniz diyen Kum, “Araştırmak ve üretim yapmak bu işin en önemli noktalarında bir tanesi. Bu meslek okulda öğrenilebilecek bir meslek değil. Alaylı bir insan olarak bu işte önemli bir noktaya geldim. Hayatta taviz vermeden bu işi yapma şansınız yok” diye konuştu.

“DİJİTALDE YALAN SÖYLEYEMEZSİNİZ”

2011’den bu güne Sporx’un katıldığı her ödül töreninde ödül aldığını söyleyen Kum, “Bizim ülkede medya kazanç elde etmek için her yolu deniyor. Çocuklar artık teknoloji ile birlikte büyüyor. Yeni nesil yeni medya dünyasına alışık. Gelecekten umutluyum. Dijitalde yalan söyleme şansınız yok. Kaliteli ve farklı olursanız bir noktaya gelebiliyorsunuz. Web sitesi tasarımından değil mobil tasarımdan başlamak gerekiyor” şeklinde konuştu. Selin BECER