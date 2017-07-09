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Kumcağız’da muhteşem nikah

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Kumcağız’da muhteşem nikah
Türk Halk Müziği sanatçısı Reyhan Ediş ve tiyatro oyuncusu Özkan Çağlayan çifti, Kefken’in en güzel plajı Kumcağız’da ‘evet’ diyerek dünya evine girdi.

TRT'de Türk Halk Müziği sanatçısı olarak vazife yapan Rehyan Ediş ile özel bir firmada ilaç mümessili olarak çalışan ve aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Özkan Çağlayan, bir ömür boyu sürecek birliktelik için nikah masasına oturarak 'evet' dedi. Fatma ve Muhittin Edis çiftinin kızları Reylan ile Hüsne ve Adem Çağlayan çiftinin oğulları Özkan’ın nikahı, Kefken’in en güzel plajı Kumcağız’da yapıldı. 29 Temmuz'da yapılacak olan düğün için hazırlıklara başlayan Rehyan Ediş ve Özkan Çağlayan, bu özel ve güzel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini söylediler.

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