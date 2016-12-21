  • BIST 77.405
  • Altın 127,398
  • Dolar 3,5122
  • Euro 3,6713
  • Kocaeli : -1 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : -1 °C

Kur artışı Toyota Kaya'da hissedilmedi!

»
Kur artışı Toyota Kaya'da hissedilmedi!
Toyota Plaza “Kocaeli Kaya”, kur artışlarına rağmen müşterilerine avantajlar sağlayan rekabetçi fiyatlarını Aralık ayı kampanyasına yansıtıyor.

Toyota Plaza ‘’Kocaeli Kaya”nın Aralık kampanyasında 7 bin TL’ye varan indirimlerin yanında, piyasa şartlarındaki en uygun faiz ve vade seçenekleri de bulunuyor. Aralık kampanyasında Yaris ve Hilux 3 bin TL’ye, ÖTV ve kur farkının Toyota tarafından karşılandığı Corolla’nın dizel versiyonların da ise 7 bin TL’ye varan indirimlerle Toyota Plaza “Kocaeli Kaya”da yeni sahiplerini bekliyor. Bunun yanında ayrıca geçtiğimiz 15 Kasım’da sunulan Türkiye üretimi Toyota C-HR da özel fiyatlar ile satışlarına devam ediyor.

 

ARALIK KAMPANYASINDA BÜYÜK FIRSAT

Toyota Plaza “Kocaeli Kaya”nın Aralık kampanyasında, Toyota Yaris 45 bin 350, Auris 57 bin 950, Corolla 57 bin 950, Hilux otomatik vites versiyonu 92 bin 700 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Crossover segmentine farklı bir bakış açısı getiren Toyota C-HR ise kampanyaya özel fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Toyota Plaza “Kocaeli Kaya”nın kampanyasından yararlanacaklar indirimlerin yanı sıra taksitlerini 6 ay erteleyip, ödemelerine 2017 yılının Haziran ayında başlayabilecekler. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plaza ”Kocaeli Kaya” da “takas” imkanı da bulunuyor.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turkcell, 4.5G’de Türkiye'nin lideri22 Aralık 2016 Perşembe 13:40
  • Yılmazlar Otomotiv’den yeni başarı22 Aralık 2016 Perşembe 12:44
  • Polisan Boya'nın adı değişti!22 Aralık 2016 Perşembe 08:54
  • Outlet Center yılbaşına hazır21 Aralık 2016 Çarşamba 12:13
  • Görme engelliler Burger King’de21 Aralık 2016 Çarşamba 11:48
  • Cihan Hastanesi’nden diyabet üzerine sunum21 Aralık 2016 Çarşamba 09:51
  • Çarkıfelek ArastaPark için dönüyor!20 Aralık 2016 Salı 15:06
  • Hediyeli indirimler Kocaeli Newjoy’da20 Aralık 2016 Salı 11:46
  • Usta Börek, Gölcük’te açıldı20 Aralık 2016 Salı 11:45
  • Montessori Anaokulu’nda Yerli Malı Haftası kutlandı20 Aralık 2016 Salı 10:03
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim