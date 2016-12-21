Kur artışı Toyota Kaya'da hissedilmedi!

Toyota Plaza “Kocaeli Kaya”, kur artışlarına rağmen müşterilerine avantajlar sağlayan rekabetçi fiyatlarını Aralık ayı kampanyasına yansıtıyor.

Toyota Plaza ‘’Kocaeli Kaya”nın Aralık kampanyasında 7 bin TL’ye varan indirimlerin yanında, piyasa şartlarındaki en uygun faiz ve vade seçenekleri de bulunuyor. Aralık kampanyasında Yaris ve Hilux 3 bin TL’ye, ÖTV ve kur farkının Toyota tarafından karşılandığı Corolla’nın dizel versiyonların da ise 7 bin TL’ye varan indirimlerle Toyota Plaza “Kocaeli Kaya”da yeni sahiplerini bekliyor. Bunun yanında ayrıca geçtiğimiz 15 Kasım’da sunulan Türkiye üretimi Toyota C-HR da özel fiyatlar ile satışlarına devam ediyor.

ARALIK KAMPANYASINDA BÜYÜK FIRSAT

Toyota Plaza “Kocaeli Kaya”nın Aralık kampanyasında, Toyota Yaris 45 bin 350, Auris 57 bin 950, Corolla 57 bin 950, Hilux otomatik vites versiyonu 92 bin 700 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Crossover segmentine farklı bir bakış açısı getiren Toyota C-HR ise kampanyaya özel fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Toyota Plaza “Kocaeli Kaya”nın kampanyasından yararlanacaklar indirimlerin yanı sıra taksitlerini 6 ay erteleyip, ödemelerine 2017 yılının Haziran ayında başlayabilecekler. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plaza ”Kocaeli Kaya” da “takas” imkanı da bulunuyor.