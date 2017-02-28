‘Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması’ il finali yapıldı

Kocaeli’deki İmam Hatip Liseleri arasındaki ‘Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Genç Sada’ yarışmasının birincisi İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şahin Yılmaz oldu

Kocaeli’deki İmam Hatip Liseleri arasındaki ‘Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Genç Sada’ yarışması il finali Çayırova Deva Ulu Camii’nde gerçekleştirildi. Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Muhterem Aktaş, Fazlı Zorlu, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, veliler ve öğrenciler katıldı.

ALTIN HEDİYE EDİLDİ

Yarışmada İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şahin Yılmaz birinci, Çayırova Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi Umutcan Bozkurt ikinci ve Darıca Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İzmit Necip Fazıl Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencileri Abdülkadir Çevik ve Emin Baş üçüncü oldu. Programın sonunda öğrencilere altın takdim edildi.