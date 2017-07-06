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Kurban Bayramı'nda önemli yasak!

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Kurban Bayramı'nda önemli yasak!
Kurban Bayramı'na yaklaşık 2 ay kala bakanlıktan önemli bir yasak geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kurban Bayramı'nda dişi hayvan satışının olmayacağını belirterek, "Dişi hayvan kurban pazarlarına girmeyecek, bu konuda kararımız kesindir" dedi. 

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