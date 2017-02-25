Kürsü sever Kültür Okulları

Okullar Arası Modern Pentatlon yarışmasında Kültür Okulları 6-C sınıfı öğrencisi Başak Yaprak Doğan Kocaeli şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

MÜTHİŞ BAŞARI

Kültür Okulları öğrencileri, eğitimde olduğu gibi sporda da çok önde olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Son derece ağır bir branş olan Modern Pentatlon yarışmasında 6-C sınıfı öğrencisi Başak Yaprak Doğan, kimseye geçilmedi ve şampiyon unvanı ile hem okulunu, hem de ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

MASA TENİSİ ONLARDAN SORULUR

Yine aynı organizasyonda Kültür Okulları Anadolu Lisesi öğrencisi Metehan Alkan Kocaeli ikincisi oldu ve Türkiye finallerinde İlimizi temsil edecek olan bir diğer sporcu oldu. Öte yandan adını altın harflerle masa tenisine yazdıran Kültür Okulları öğrencileri Berkay Kartürk, Emre Bekar ve Umut Ergün, Kocaeli şampiyonu olarak gittikleri Kastamonu grup müsabakalarında da şampiyon olmuş ve Türkiye Finalleri Kupası’na adlarını yazdırmıştı.

OKUL YÖNETİMİ ÇOK MEMNUN

Okul idaresi ve beden eğitimi öğretmenleri “Başarılarından dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz ve her zaman olduğu gibi destekçileri olmaya devam edeceğiz” dedi. Spor ve sporcu dostu olan Kültür Okulları, her branştaki okul yarışmalarında öğrencilerinin boy göstermesi için tüm imkânlarını seferber ediyor. Zümre Başkanı Tufan Daş ve beden eğitimi öğretmenleri tüm öğrencileri ile yakından ilgilenerek öğrencilerin sportif gelişimlerine katkı sunuyor.