  • BIST 88.685
  • Altın 144,984
  • Dolar 3,6784
  • Euro 3,9079
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 3 °C

Kurtulmuş'tan borcu olan çiftçilere müjde

»
Kurtulmuş'tan borcu olan çiftçilere müjde
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu sonrası çiftçiye müjdeyi verdi. Kurtulmuş, "Çiftçinin borçları ötelenecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada çiftçiye müjdeyi verdi. Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları yeniden yapılandırılarak ötelenecek.

 

"HAYVAN VARLIĞI DA KAYIT ALTINA ALINACAK"

Çiftçilerin Ziraat ve Tarım Kredi'ye olan borçlarının yeniden yapılandırılacağını ve öteleneceğini söyleyen Kurtulmuş, hayvan varlığının da kayıt altına alınacağıyla ilgili karar alındığını açıkladı.

 

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Büyük oranda doğa koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilen tarımsal üretim, bir çok doğal afetle karşı karşıya kalıyor. Dolu,don,fırtına, kuraklık,aşırı yağış,hastalık ve daha bir çok felaketle karşı karşıya kalan çiftçiler zaman zaman büyük zarara uğruyor. Bu zararın telafisi için çiftçiler Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifine başvuruyor. Doğal afetler nedeniyle ürünü zarar gören ve tarımsal faaliyetlerinin finansmanı amacıyla Ziraat Bankası'nda ve Tarım Kredi Kooperatifinde kredi borcu bulunan vatandaşlar yapılandırmadan yararlanacak.

 

"UZAY AJANSI KURMAK ELZEM HALE GELMİŞTİR"

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle: Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili yasa çalışmaları görüşüldü. Türkiye için geç kalınmış bir proje ama bugün Türkiye'nin Türkiye Uzay Ajansı kurması elzem hale gelmiştir. Ülkemizin uzaydan daha iyi yararlanması için bir yapıya kavuşacağız. Bugün bu konular gündeme geldi. Her madde detaylı bir şekilde gözden geçirilecek. 3 alanda yasa teklifleri olgunlaştırılacak ve meclise getirilecektir. Kaynak: Haberler.com

Etiketler: , , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 8 milyon dolarlık çiçek ihracatı gerçekleşti11 Şubat 2017 Cumartesi 10:11
  • Bakan Özlü'den 'faizsiz kredi' müjdesi11 Şubat 2017 Cumartesi 08:59
  • Çetin’e 70 yıllık hizmete teşekkür10 Şubat 2017 Cuma 10:42
  • 1.5 milyonluk dev istihdam paketi hazır10 Şubat 2017 Cuma 10:40
  • Dev marketler zinciri bir başka market zincirine satılıyor...10 Şubat 2017 Cuma 08:50
  • Dolar, TL karşısında 3,70'in altında09 Şubat 2017 Perşembe 15:00
  • Dünya’nın en büyük 100 turizm şirketi açıklandı09 Şubat 2017 Perşembe 14:59
  • Bakan Ağbal: ÖTV indirimiyle piyasaya bir hareket geldi09 Şubat 2017 Perşembe 14:28
  • Yıl sonu dolar kuru beklentisi açılandı09 Şubat 2017 Perşembe 13:08
  • Altında son durum!09 Şubat 2017 Perşembe 12:11
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim