Kurtulmuş'tan borcu olan çiftçilere müjde

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu sonrası çiftçiye müjdeyi verdi. Kurtulmuş, "Çiftçinin borçları ötelenecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada çiftçiye müjdeyi verdi. Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları yeniden yapılandırılarak ötelenecek.

"HAYVAN VARLIĞI DA KAYIT ALTINA ALINACAK"

Çiftçilerin Ziraat ve Tarım Kredi'ye olan borçlarının yeniden yapılandırılacağını ve öteleneceğini söyleyen Kurtulmuş, hayvan varlığının da kayıt altına alınacağıyla ilgili karar alındığını açıkladı.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Büyük oranda doğa koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilen tarımsal üretim, bir çok doğal afetle karşı karşıya kalıyor. Dolu,don,fırtına, kuraklık,aşırı yağış,hastalık ve daha bir çok felaketle karşı karşıya kalan çiftçiler zaman zaman büyük zarara uğruyor. Bu zararın telafisi için çiftçiler Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifine başvuruyor. Doğal afetler nedeniyle ürünü zarar gören ve tarımsal faaliyetlerinin finansmanı amacıyla Ziraat Bankası'nda ve Tarım Kredi Kooperatifinde kredi borcu bulunan vatandaşlar yapılandırmadan yararlanacak.

"UZAY AJANSI KURMAK ELZEM HALE GELMİŞTİR"

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle: Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili yasa çalışmaları görüşüldü. Türkiye için geç kalınmış bir proje ama bugün Türkiye'nin Türkiye Uzay Ajansı kurması elzem hale gelmiştir. Ülkemizin uzaydan daha iyi yararlanması için bir yapıya kavuşacağız. Bugün bu konular gündeme geldi. Her madde detaylı bir şekilde gözden geçirilecek. 3 alanda yasa teklifleri olgunlaştırılacak ve meclise getirilecektir. Kaynak: Haberler.com