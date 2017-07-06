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Kurumlarla çalışmalarımızı daha da geliştirebiliriz

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Kurumlarla çalışmalarımızı daha da geliştirebiliriz
MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu’nu ziyaret eden AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, “Kurumlarımızla iş birliği yaparak çalışmalarımızı daha da geliştirebiliriz” dedi.

AKP İl Kadın Kolları, kurum ziyaretlerine devam ediyor. AKP’li kadınlar önceki gün Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu’nu ziyaret etti. MARKA hakkında bilgi alan AKP’li kadınlara Genel Sekreter Çöpoğlu çalışmalarını anlattı.

 

“GECE GÜNDÜZ ÇABALIYORUZ”

İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, “Derdimiz, kadınlara daha fazla hizmet etmek. Bunun için gece gündüz çabalıyoruz. Kadınlarımız yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda kurumlarımızla iş birliği yaparak çalışmalarımızı daha da geliştirebiliriz” dedi. 

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