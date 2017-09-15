Kuruyan ağaçlar

Necdet Güler

İzmit’in cadde ve sokaklarında gezin.

Ağaçların büyük bir çoğunluğunda gövdelerin doğal formunda olmadığını görürsünüz. Kentimizde bu konuda rekor “Yürüyüş yolu” diye adlandırılan ama aslında motorlu araçlardan çıkan gazlar nedeniyle ”Zehir yolu” olarak tanımlanması gereken yerdeki çınar ağaçlarınındır. Gelişigüzel ve zamansız budamalarla böylesine perişan edilmiş çınar ağaçlarına dünyanın hiçbir yerinde rastlamanız mümkün değildir.

Dünyanın başka kentlerinde bir ağaçta değil kuruma, gelişim yetersizliği belirlenirse yeşil örtüden sorumlu elemanlar bunun nedenini araştırırlar. O ağaç üzerinde, toprağında incelemeler yaparlar. Çünkü nedeninin belirlenmesi o ağaç türünün veya cinsinin bundan sonra o kentte kullanım şartlarını belirleme açısından çok önemlidir.

Ama İzmit’te bunun önemi yoktur. Kentin ağaçlandırmasından sorumlu olanlar kuruyan ağacın bile yanına gitmezler, nedenini araştırmazlar. Çünkü bu kentte hiçbir ağaç türü veya cinsinin kullanılması bilimsel esaslara göre yapılmamaktadır. Bunun en bariz delili yabancı tür ağaçların bile kentin her yerinde dikilmiş olmasıdır. Kalan sağlar bizimdir mantığı geçerlidir.

Ama merak etmek denilen bir kavram var; Allah’ın dağında yaşayan bir insan bile kulübesinin yakınındaki bir alanda ağaçlar kurumaya başlarsa meraklanır, bunun sebebini araştırır. Çünkü sebebini bulursa, sonradan o yerde yapacağı dikimler için en uygun ağaç türlerini belirleme imkanı bulabilecektir. Yani bunu idrak edebilmek için Orman veya Ziraat mühendisi olmak gerekli değildir.

Ben daha önce de yazdım. İzmit’te Sedir ağaçları kuruyor. Neden kuruyor, bilen var mı? Yok… Geçen gün “Zehir yolu”nun doğu tarafında, Leyla Atakan Caddesinden sonraki bölümdeki akçaağaçların yapraklarında sararmalar gördüm. Görüp de ilgilenen var mı? Yok… En azından görevi nedeniyle merak eden var mı? O da yok .

Atatürk heykelinin hemen arka tarafındaki bir Sedir ağacı üç yıl önce kurudu. Bu ağaç neden kurumuştur? Örneğin bir mantar hastalığı mı söz konusudur? Böyle bir şey oldu ise mantarın arız olma sebebi nedir? Yoksa küresel ısınma nedeniyle oluşan sıcaklık ve kritik devrede yağış noksanlığına dayanamama durumu mu vardır? Havayı kirleten gazlardan mı etkilenmektedir? Üstelik heykelin hemen arkasındaki sedir ağaçları da kuruma belirtileri gösterdiği halde bu ilgisizlik nasıl açıklanabilir.

Şirintepe’de İzmit Belediyesinin Ekopark (Yani Ekolojik park) diye isimlendirdiği bir yer var. (İçine başka bitkiler dikildiğinden ve tesisler yapıldığından, buranın Ekolojik Park anlamında Ekopark olarak isimlendirilmesi bilimsel olarak mümkün değildir). Bu alanın içinde kurumuş, büyük bir ağaç 3-5 yıldan beri, dikili kuru halde duruyor. Kimsenin ilgilendiği yok.

Bu kurumaların nedenini bilmek zorunda olanların bilgileri yetersiz kalıyorsa böyle bir ağacın toprağından, kuruyan dallarından, gövdesinin hastalık emaresi taşıyan yerlerinden örnekler alıp Orman Fakülteleri veya Araştırma kurumlarına danışmak, bu konuda yapılmış yayınları okumak çok mu zor?

Vatandaş olarak ben merak ediyorum. Bu durumda ne yapacağım? Elime kazma- kürek alıp, toprağını kazarak, merdiven dayayıp üstüne çıkıp ben mi araştıracağım? Bu ne biçim bir vurdum duymazlıktır.

Bayanlar ve baylar… Merak edin…Merak edin ki bilgilenin…Öğrenin…