Kusma ve isal vakaları neden arttı?

Bülent Ekinci

Suadiye Kestanelik mevkiinde oturan vatandaşlarımız geçtiğimiz hafta suların insanları zehirlediğini iddia ederek tahlil yapılmasını istemişti.

Kestanelik bölgesinde oturanlar, kanalizasyon sularının içme suyuna karıştığını iddia etmişti.

Son derece ciddi bir iddiaydı bu. Göz ardı da edilemezdi.

İSU ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bu durum sonrası alarma geçti. Bölgedeki sulardan numune alarak suyu analiz ettirdi.

Daha sonra İSU suyun temiz olduğunu açıkladı. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Suyumuzun her damlasına kefiliz” dedi.

Fakat bu söylemler halkı ikna etmedi.

Vatandaşın ikna olmamasındaki neden ise hastanelere gelen ishal ve kusma vakalarının artışıydı. Herkes bu vakaların sudan bulaşan bir virüs olduğunu iddia etti.

O günden sonra onlarca vatandaş aradı. Hepsinin ağzında aynı endişe vardı. “Çocuğumuz sudan zehirlendi” diyorlar ve ekliyorlardı ‘Hastanede onlarca insan, kusma ve ishalden yatıyor’ diye…

Konu insan sağlığı olunca bu durumu ciddiye almak gerektiğini düşündüm.

İSU ya da Kocaeli İl Halk Sağılı Müdürlüğü, var olan bir sorunu saklıyor olabilir mi diye düşündüm.

Birkaç hastanenin başhekimini aradım.

İshal ve kusma rahatsızlığından dolayı hastaneye başvuran kişilerin artıp artmadığını sordum.

İSHAL VE KUSMADA ARTIŞ VAR

Aldığım cevap “Evet bir artış var” oldu.

Nedenini ise Kocaeli İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden öğrenmek için İl Müdürü Faruk Demirhan’ı aradım.

Sonuçta bu hayati bir durumdu…

Telefona haliyle önce özel kalem müdürü çıktı. Kendisine arama nedenimi anlattım.

Özel kalem, beni Demirhan’a aktarırken kendisinin toplantıda olduğunu unutmuş olacak ki, daha sonra geri dönerek “Müdür Bey toplantıda, sizi ilgili müdür yardımcısına aktarayım” dedi.

Muhtemelen benim sorduğum “Su” sorusundan çok daha önemli bir toplantıydı ki, kendisi bana cevap veremedi.

Her neyse biz konumuza geri dönelim;

Kocaeli İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Bulaşıcı Hastalıklar Şube Sorumlusu Dr. Mehmet Yılmaz ile görüştüm.

İşte o görüşmeden birkaç not;

Mehmet Bey, hastanelere ishal ve kusma ile ilgili başvuruların artığını tespit ettik. Vatandaş bu rahatsızlıkların sudan bulaştığını iddia ediyor. Siz ne diyeceksiniz?

Mehmet Yılmaz, “İshal ve kusma akut bağırsak enfeksiyonudur. Yaz aylarında artar. Tıpkı kışın grip vakalarının artması gibi yazın da akut bağırsak enfeksiyonlarında bir artma olur.

TURİST İSHALİ

Artışlar geçtiğimiz yılla hemen hemen ayrı oranda.

Yaz aylarında çiğ sebze ve meyve tüketimi artar. Ve iyi yıkanmayan çiğ sebze ve meyveler bağırsak enfeksiyonlarına neden olur. Bundan daha önemlisi de hijyen konusudur. Bu aylarda çok daha sık el yüz yıkamamız gerekir. Ellerimizi temiz tutmak en önemlisidir.

Bir de turist ishali diye tabir ettiğimiz bir tür vardır ve uzun yolculuklar sonrasında bu ishal türü aktive olur” dedi.

“SUYUMUZ TEMİZ”

Kendisine, “Çeşme suyu bu kadar masum mu? “ diye sordum.

“Bakın ben İSU çalışanı değilim. Vicdan sahibi bir hekimim. Şu kadarını söyleyeyim, Türkiye’nin en iyi suyunu tüketiyoruz. Bu virüsler yılın bu aylarında zaten hep vardı. Ancak bu yıl Kestanelik mevkiinde ortaya atılan iddia vatandaşın algısının yönünü değiştirdi. Rahatsızlıkların nedeni çeşme suyuna bağlandı. Ancak yaptığımız analizlerde suyun temiz olduğunu bir kez daha gördük.

SUADİYE’DE BİRÇOK ANALİZ YAPILDI

Biz Kestanelik mevkiinde 1 yıl içerisinde yapacağımız analizin tamamını 3 gün içerisinde yaptık.

Suyun kaynağında, suyun çıkış noktasında, hatta vakaların yaşandığı evlerden bile numuneler aldık. Hiçbir analizimizde olumsuzluk çıkmadı. Bugün vatandaş evinden bir numune alarak özel bir laboratuarda tahlil yaptırıp soncu öğrene bilir. Vatandaşın böyle bir imkanı varken kimse, olan bir soruna yok deyip kendini, kurumunu riske atmaz.

SIK SIK ELLER YIKANMALI

Bu rahatsızlıklar solunum yoluyla da gecen bir hastalıktır. Okulların açıldığı bu dönem ve havalar sıcak gittiği bir dönem, bu vakaların yaşanması normaldir. Ancak hava sıcaklıkları düşmeye başladığı an bu vakalarda biter.

Bu vakaların 1 hafta 10 gün içerisinde biteceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Son olarak, bu virüsten nasıl korunuruz?

“Sık sık eller yıkanmalı. Sebzeler çok detaylı yıkanarak tüketilmeli. Meşeyi belli olmayan sokak satıcılarından alışveriş yapılmamalı.”

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Getz Kullanıcıları grup kurdu

Hyundai Getz kullanıcıları sosyal medyada birbirlerini bularak bir otomobil grubu oluşturdular. Zafer Çabuk ve Osman İrtem tarafından kurulan grup geçtiğimiz pazar günü ilk kez bir araya geldi. Grubun etkinliğine Mehmet Altınkaya, Uğur Öz, Fatih Alkan, Ali Osman Yıldırım, Hakan Karaaslan, Yiğitcan Öztürk, Hulisi Bozkaya, Mesut Tilki, Ömer Önçırak, Cüneyt Eker, Osman Erbay, Aykut Kar, Özgür Koç, Onur Deveci ve Akif Çalışkan isimli Hyundai Getz kullanıcıları katıldı. Yapılan ilk buluşmada grup üyeleri birbirleriyle tanıştı ve önümüzdeki süreçte yapılacak aktiviteleri planladı.

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Muhtar Aşkın’ın 24 yıl önceki hali

İzmit Yeni Mahalle Muhtarı Tuncay Aşkın sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Tam 24 yıl önce çektirdiği bir fotoğraf. Bu fotoğrafın en büyük anısı muhtar olduğu günlerde çektirmiş olması. Aradan geçen 24 yılın sonunda Muhtar Tuncay Aşkın’ın karizmasından ödün vermediğini görüyoruz. Tuncay Bey’e daha nice 24 yıllar diliyorum.