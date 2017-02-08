Kusura bakma Gümrük, geçeceğiz!

Fethiyespor deplasmanında son dakikada gelen golün ardından İzmit’e galibiyet ile dönen Kocaeli Birlikspor’da yeni rota Fatih Karagümrük.

Kırmızı Beyazlılar İstanbullu rakibini Pazar günkü maçta yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmak istiyor.

SADECE BURAK YOKTU

İkinci Lig Beyaz Grup’ta 39 puanla 2. sırada bulunan Birlikspor, Pazar günkü Karagümrükspor maçının hazırlıklarına başladı. Alparslan Türkeş Stadı’ndaki haftanın ilk çalışmasına Fethiyespor maçında sakatlanan stoper Burak Keskin dışındaki tüm futbolcular katıldı.

MORALLER TAVANDA

Fethiyespor maçında uzun süre oyunda kalanlara ve diğer oyunculara ayrı programın uygulandığı antrenmanda takımın moralli oluşu ve yüzlerin gülmesi dikkati çekti. Hafif tempolu koşular ve ısınma hareketlerinin ardından kısa süreli top çalışması ile haftanın ilk çalışması sona erdi.