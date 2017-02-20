Kütahya Hodrimeydan da izledi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde eğitim hayatlarına devam eden Kocaelisporlu taraftarlar, Kütahyaspor – Kocaelispor maçını yerinde izledi.

Maç öncesi Kocaelispor’u izleyecekleri için büyük bir heyecan içerisinde oldukları gözlenen üniversiteliler takıma 90 dakika boyunca sevgi gösterisinde bulundu.

DEV PANKART ASTILAR

Hodrimeydan Grubu’nun bu sezon birçok ilde faaliyete soktuğu ve farklı üniversitelerde okuyan Kocaelisporlu taraftarlarının bir araya geldiği organizasyonlara bir yenini de Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Hodrimeydan Grubu ekledi. Tribüne dev pankart asan Kütahya Hodrimeydan, alınan galibiyette emeği geçenleri kutladı.