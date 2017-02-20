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Kütahya’da daha kalptendi her şey

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Kütahya’da daha kalptendi her şey
Kocaelispor taraftarı takımın itici gücü olmaya devam ediyor. Yeşil Siyahlılar Kütahya’da da takıma maç boyunca inanılmaz bir destek verdi.

HİÇ SUSMADILAR

Kocaelispor taraftarı Kütahya’da bu sezonun en coşkulu, en organize ve desibeli en yüksek desteğini verdi. Maçın ilk düdüğünden bitimine kadar 1 dakika bile susmayan, içten bir şekilde Kocaelispor’u destekleyen Yeşil Siyahlılar, Kocaelispor maçta 1-0 geriye düştükten sonra da tempolarını düşürmeden tezahüratlarına devam etti.

 

İNANILMAZ DESTEK

Bu yıl bir ilki gerçekleştiren ve top rakipteyken çıkarılan yüksek uğultu ile rakibin dikkatini dağıtarak hata yapmasını sağlayan 12. adam, uğultunun devamında bağladığı tezahürat ile birlikte sadece Dumlupınar Stadı’nı değil, tüm Kütahya’yı susturarak ev sahibi taraftarların kendilerini izlemelerini sağladı. Kuşkusuz alınan galibiyetin altında yatan unsurların başında Kocaelispor taraftarı geldi.

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