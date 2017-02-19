Kütahya'da destan yazdık: 1-2

Kocaelispor, Kütahya deplasmanından 3 puan çıkarmasını bildi!

DAKİKALAR...

0' Maç başladı!

8' Kütahyaspor mutlak bir gol kaçırdı. Uğur İhsan, kaleci Can Emre ile karşı karşıya kaldı. İhsan'ın pilase vuruşunda Can Emre sağına yatarak topğu çıkardı.

25' Kütahyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından kaleye doğru sokulan Çağlar, 25. dakikada topu ağlara gönderdi.

Kocaelispor, yediği golden bir dakika önce Sefa Narin ile inanılmaz bir gol kaçırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sefa topu kaleci Süleyman'a nişanladı.

GOOOOLLLL!!!

30' Savunma arkasında sarkan Oğuzhan, kaleci ile karşı karşıya kaldı Oğuzhan'ın pilase vuruşundan top ağlarla buluştu!

GOOOOLLLL!!!

35' Sefa'nın pasında Oğuzhan Türkmen çok şık bir hareketle topu önüne çekti. Dönerek vurduğu şut sonrasında top, kaleci Süleyman'ın sağından ağlara gitti.

45+ İlk yarı Kocaelispor'un üstünlüğü ile sona erdi

PENALTI!

66' Kocaelispor penaltı kaçırdı. Rakip stoper Muharrem ceza sahası içinde topa elle temas etti. Kazanılan penaltıyı Burak Süleyman kullandı. Topa sert vuran Süleyman toğu üstten auta gönderdi.

77' Çok net bir gol kaçrıdı Kütahya! Ömer, kaleci Can ile karşı karşıya kaldı. Ömer'in pilase vuruşunu Can ayaklarıyla çıkarmasını bildi.

Kütahyaspor yine çok net bir gol kaçırdı. Ömer Faruk bir kez daha Can ile karşı karşıya kaldı. Can bir kez daha gola izin vermedi.

KÜTAHYA’YA AKIN ETTİLER

Kocaelispor’un Kütahyaspor deplasmanına Yeşil Siyahlı taraftarlar yine akın etti. Sabah 8.30 civarında İzmit Perşembe Pazar meydanından hareket eden 6 otobüs dolusu taraftar 3 saatlik sorunsuz bir yolculuğun ardından Kütahya Dumlupınar Stadı’na vardı.

BİLETLER 5 LİRADAN SATILDI

Kocaelisporlu taraftarlara biletler 5 liradan satıldı. Otobüslerle 300 taraftar maça gelirken, özel araçlarla da yaklaşık 300 kadar taraftar da Kütahya’ya geldi. Sabah saatlerinde Kocaelispor Kulübü, Kütahyaspor yönetiminden 300 ek bilet talep etti ve ev sahibi takım bu isteği talep etti. Maça gelen tüm Yeşil Siyahlı taraftarlar maçı izlerken, Kocaelispor tarafı kendilerine yapılan jestten ötürü Kütahyaspor’a teşekkür etti.

OTELDE ZİYARET ETTİLER

Kütahyaspor Kulübü kurmayları maçtan 1 gün önce Kocaelispor’un kamp yaptığı oteli ziyaret ederek Başkan Bahri Yavuz’a çiçek takdim ettiler. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretin ardından kulüpler bir birine başarı dileklerinde bulundular.

YILDIZ’DAN BEKLENEN KADRO

Kocaelispor’da Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız beklenen kadroyu sahaya sürdü. Kalede Can Emre, savunmada Gezer, Öge, Keten ve Başak, önlerinde Mesut ve Mert, sağ önde Hamza, sol önde Süleyman, forvet arkasında Sefa, ileride Oğuzhan tertibi ile maça çıktı.

ÜNİVERSİTELİLER KOCAELİSPOR’UN YANINDA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde eğitim hayatlarına devam eden Kocaelisporlu taraftarlar, Kütahyaspor maçını yerinde izledi. Maç öncesi Kocaelispor’u izleyecekleri için büyük bir heyecan içerisinde oldukları gözlenen üniversiteliler takıma 90 dakika boyunca sevgi gösterisinde bulundular.

ŞİRİN VE GÜZEL BİR STAT

Kütahyaspor’un maçlarını yaptığı Dumlupınar Stadı sınıfı geçti. Yaklaşık 6 kişilik olan stadın mimarisi de beğenildi. Sadece Türkiye’nin değil, Dünya’nın porselende marka kenti olan Kütahya’da stada girenler özel olarak yapılan çinilerin kapladığı duvarlara hayran kaldı. Temizliği ile de dikkat çeken Dumlupınar Stadı, bu sezon Kocaelispor’un maçlarını yaptığı en modern stat olarak dikkat çekti.

UZUNKÖPRÜ GİTTİ, UĞUR GELDİ

Kütahyaspor hafta arasında teknik adam değişikliğine gitti. Cevdet Uzunköprü’nün yerine bir dönem Körfez Futbol Kulübü’nü de çalıştıran Muharrem Uğur, ev sahibi ekibin yeni teknik adamı oldu. Muharrem Uğur’un lisansı yetişmediği için Kocaelispor maçında Kütahyaspor’un başında alt yapı antrenörü Bilal Üstünbaş çıktı.

ZEMİN İSTEDİĞİMİZ GİBİYDİ

Sezon başından beri bir birinden kötü zeminlerde maçlarını yapan Kocaelispor, Karacabey Birlikspor maçından sonra ilk kez iyi bir zeminde maçını oynadı. Kara ikliminin yaşandığı Kütahya’da Dumlupınar Stadı’nın zemini her ne kadar yeşil rengini vermese de zeminin futbol oynamaya çok elverişli olduğu gözlendi. Hakemler ve iki takım futbolcular maçtan yaklaşık bir buçuk saat kadar önce gezdiler ve sahada her hangi bir problemin olmadığını belirtiler.

ÖNCE YANDA, SONRA STATTA İZLEDİLER

Kütahya’ya erken gelen Kocaelisporlu taraftarların bazıları şehir merkezini turladı. Bazı taraftarlar ise Dumlıpınar Stadı yanında yer alan amatör maçların oynadığı statta yerel lig maçlarını izledi, ardından Kocaelispor’u desteklemek üzere tribündeki yerlerini aldı.

SIKI GÜVENLİK

Kütahyaspor – Kocaelispor maçında sıkı güvenlik önlemi vardı. Polis ve jandarma kuvvetlerinin yanında özel güvenlik görevlileri statta her hangi bir sorun olmaması için çabaladı.

KÜTAHYA TRİBÜNLERİ KARIŞTI

İlk yarının sona ermesi ile birlikte Kütahya tribünlerinde gerginlikler yaşandı. Yönetimi istifaya davet eden Kütahya taraftarına kulüp başkan ve yöneticileri tepki gösterdi.

İLK 11'LER

Kütahyaspor:

90 Süleyman Kasap

4 İhsan Uğur Göktaş

6 Furkan Özyurt

9 Çağlar Yıldızer

21 Serkan Esen

34 Muammer Erdoğdu

36 Gökhan Kaya

41 Oğuzhan Demirer

43 Derviş Hüseyin Güner

70 Ömer Faruk Boz

80 Abdülkerim Kılıç

Yedekler:

67 Kaan Bozacı

2 Osman Bozdağ

15 Ahmet Üner

27 Okan Salmaz

44 Emre Gürbüz

59 Aykut Çakay

88 Enes Günay

Kocaelispor:

1 Can Emre Yücel

2 Kadir Gezer

3 Kadir Öge

4 Murat Soner Başak

6 Mert Yavuz

7 Oğuzhan Türkmen

8 Sefa Narin

10 Burak Süleyman

12 Mesut Özdemir

41 Hamza Mutlu

50 Ali Keten

Yedekler:

97 Volkan Mert Korkmaz

5 Kemal Can Aydemir

9 İshak Kurt

17 Özgür Sürekçi

19 Mehmet Avcı

22 Erol Durbakan

62 Şenol Yıldırım