Maç saatinde 10 derece sıcaklık ve havanın güneşli olması bekleniyor. Kocaelispor, ikinci yarıdaki tüm maçlarda ağır saha ve hava şartlarında mücadele etmişti. Tekirdağ’da bataklık gören Kocaelispor, Şırnak’ta suni çimle boğuşmuş, Van’da ise buzlu zemin üzerine ayakta durmaya çalışmıştı. İsmetpaşa Stadı’nda da durum farksız değildi. Öte yandan Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz ve yönetim kurulunun tamamı da Kütahya’daki yerini alacak.
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Kütahya’da hava açık olacak
Kocaelispor’un Kütahyaspor deplasmanında hava sıcaklığının elverişli olması yüzleri güldürüyor.
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Kütahya’da hava açık olacakKocaelispor’un Kütahyaspor deplasmanında hava sıcaklığının elverişli olması yüzleri güldürüyor.
Sığmayacağız!Kocaelispor taraftarı, 270 kilometre uzaklıktaki Kütahyaspor deplasmanı için tüm hazırlıklarını yaptı.
Sefa: Hiçbir maç kolay değilKocaelispor’un orta sahadaki başarılı futbolcusu Sefa Narin, konsantre oldukları her maçı kazanacak güçleri olduğunu ifade etti ve Kütahyaspor karşısında da hata yapmayacaklarını belirtti.
Can Emre: Hedefe doğru yürüyoruzKocaelispor’un başarılı file bekçisi Can Emre Yücel, Kocaelispor’daki tüm futbolcuların üst düzey mücadele ettiğini belirtti.
Kaptan Hamza: Kesinlikle puan ile dönmeliyizKocaelispor’un deneyimli kaptanı Hamza Mutlu, Kütahyaspor karşısında hazır olduklarını ifade ederek şu şekilde konuştu:
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