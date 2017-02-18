Kütahya’da hava açık olacak

Kocaelispor’un Kütahyaspor deplasmanında hava sıcaklığının elverişli olması yüzleri güldürüyor.

Maç saatinde 10 derece sıcaklık ve havanın güneşli olması bekleniyor. Kocaelispor, ikinci yarıdaki tüm maçlarda ağır saha ve hava şartlarında mücadele etmişti. Tekirdağ’da bataklık gören Kocaelispor, Şırnak’ta suni çimle boğuşmuş, Van’da ise buzlu zemin üzerine ayakta durmaya çalışmıştı. İsmetpaşa Stadı’nda da durum farksız değildi. Öte yandan Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz ve yönetim kurulunun tamamı da Kütahya’daki yerini alacak.