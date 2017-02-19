Kütahyaspor:1 Kocaelispor:2

Kocaelispor, Kütahya deplasmanında 3 puan arayışında...

Kütahyaspor, temsilcimiz Kocaelispor'u Dumlupnar stadında ağırlıyor. Hava futbol oynamaya elverişli... Karşılaşma 13.30'dan başladı.

DAKİKALAR...

0' Maç başladı!

8' Kütahyaspor mutlak bir gol kaçırdı. Uğur İhsan, kaleci Can Emre ile karşı karşıya kaldı. İhsan'ın pilase vuruşunda Can Emre sağına yatarak topğu çıkardı.

25' Kütahyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından kaleye doğru sokulan Çağlar, 25. dakikada topu ağlara gönderdi.

Kocaelispor, yediği golden bir dakika önce Sefa Narin ile inanılmaz bir gol kaçırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sefa topu kaleci Süleyman'a nişanladı.

GOOOOLLLL!!!

30' Savunma arkasında sarkan Oğuzhan, kaleci ile karşı karşıya kaldı Oğuzhan'ın pilase vuruşundan top ağlarla buluştu!

GOOOOLLLL!!!

35' Sefa'nın pasında Oğuzhan Türkmen çok şık bir hareketle topu önüne çekti. Dönerek vurduğu şut sonrasında top, kaleci Süleyman'ın sağından ağlara gitti.

İLK 11'LER

Kütahyaspor:

90 Süleyman Kasap

4 İhsan Uğur Göktaş

6 Furkan Özyurt

9 Çağlar Yıldızer

21 Serkan Esen

34 Muammer Erdoğdu

36 Gökhan Kaya

41 Oğuzhan Demirer

43 Derviş Hüseyin Güner

70 Ömer Faruk Boz

80 Abdülkerim Kılıç

Yedekler:

67 Kaan Bozacı

2 Osman Bozdağ

15 Ahmet Üner

27 Okan Salmaz

44 Emre Gürbüz

59 Aykut Çakay

88 Enes Günay

Kocaelispor:

1 Can Emre Yücel

2 Kadir Gezer

3 Kadir Öge

4 Murat Soner Başak

6 Mert Yavuz

7 Oğuzhan Türkmen

8 Sefa Narin

10 Burak Süleyman

12 Mesut Özdemir

41 Hamza Mutlu

50 Ali Keten

Yedekler:

97 Volkan Mert Korkmaz

5 Kemal Can Aydemir

9 İshak Kurt

17 Özgür Sürekçi

19 Mehmet Avcı

22 Erol Durbakan

62 Şenol Yıldırım