Kütahyaspor:1 Kocaelispor:2

Kütahyaspor, temsilcimiz Kocaelispor'u Dumlupnar stadında ağırlıyor. Hava futbol oynamaya elverişli... Karşılaşma 13.30'dan başladı.
DAKİKALAR...
0' Maç başladı!
8' Kütahyaspor mutlak bir gol kaçırdı. Uğur İhsan, kaleci Can Emre ile karşı karşıya kaldı. İhsan'ın pilase vuruşunda Can Emre sağına yatarak topğu çıkardı.
25' Kütahyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından kaleye doğru sokulan Çağlar, 25. dakikada topu ağlara gönderdi.
Kocaelispor, yediği golden bir dakika önce Sefa Narin ile inanılmaz bir gol kaçırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sefa topu kaleci Süleyman'a nişanladı.
GOOOOLLLL!!!
30' Savunma arkasında sarkan Oğuzhan, kaleci ile karşı karşıya kaldı Oğuzhan'ın pilase vuruşundan top ağlarla buluştu!
GOOOOLLLL!!!
35' Sefa'nın pasında Oğuzhan Türkmen çok şık bir hareketle topu önüne çekti. Dönerek vurduğu şut sonrasında top, kaleci Süleyman'ın sağından ağlara gitti.
İLK 11'LER
Kütahyaspor:
90 Süleyman Kasap
4 İhsan Uğur Göktaş
6 Furkan Özyurt
9 Çağlar Yıldızer
21 Serkan Esen
34 Muammer Erdoğdu
36 Gökhan Kaya
41 Oğuzhan Demirer
43 Derviş Hüseyin Güner
70 Ömer Faruk Boz
80 Abdülkerim Kılıç
Yedekler:
67 Kaan Bozacı
2 Osman Bozdağ
15 Ahmet Üner
27 Okan Salmaz
44 Emre Gürbüz
59 Aykut Çakay
88 Enes Günay
Kocaelispor:
1 Can Emre Yücel
2 Kadir Gezer
3 Kadir Öge
4 Murat Soner Başak
6 Mert Yavuz
7 Oğuzhan Türkmen
8 Sefa Narin
10 Burak Süleyman
12 Mesut Özdemir
41 Hamza Mutlu
50 Ali Keten
Yedekler:
97 Volkan Mert Korkmaz
5 Kemal Can Aydemir
9 İshak Kurt
17 Özgür Sürekçi
19 Mehmet Avcı
22 Erol Durbakan
62 Şenol Yıldırım