Kütahyaspor’a bakın kim moral verdi?

Kocaelispor taraftarı, Kütahyasportaraftarı ile örnek davranışlara imza attı.

Kütahya tarafı Kocaelisporluları “Hoş geldiniz” diyerek karşılarken, Yeşil Siyahlılar da ev sahibi ekibe samimi bir yaklaşım gösterdi. Maçın ikinci yarısında iki takım taraftarı “Vatan Sana Canım Feda” dedi ve Bebek katili ile tüm terör unsurlarına lanet yağdırdı. Skor 2-1’ken morali oldukça bozuk olan Kütahyalılara Kocaelisporlular “Kütahya” diye tempo tutarak manevi destek verdi ve Yeşil Siyahlılar maçın sonunda da tribünleri “Anadolu” diyerek inletti.