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Kutay Şenyıl Nusretiyespor’da!

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Kutay Şenyıl Nusretiyespor’da!
Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak ve Kocaeli amatör futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmek isteyen Nusretiyespor transferde bombayı patlattı.

Yeşil Beyazlılar, stoper Kutay Şenyıl’ı renklerine bağlayarak savunma hattını iyice güçlendirdi. Uzun süredir başarılı futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen Nusretiye yönetimi, Sultan Orhanspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşınca Kutay resmen Nusretiyesporlu oldu. Kutay’ı BAL takımlarından Çayırovaspor da çok istiyordu.

 

KUTAY ŞENYIL KİMDİR ?

İzmitli futbolcu 29 yaşında. Futbola 13 yaşında Fenerbahçe alt yapısında başladı. 10 yıl boyunca tüm alt yaş gruplarında forma giyip kaptanlık yaptı. Maltepespor, Düzcespor, Gölcükspor ve Gölcükspor'da da oynayan Kutay, bir ara Kocaelispor ile antrenmanlara çıkmış ancak transfer statüsüne takıldığı için 6 ay boyunca antrenman yapmak zorunda kalmıştı. Kutay geçen sezon BAL'a yükselen Çayırovaspor'un en istikrarlı futbolcusuydu.

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