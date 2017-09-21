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Kutlu Doğum Haftası'nın tarihi değişti

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Kutlu Doğum Haftası'nın tarihi değişti
Kutlu Doğum Haftası'nın tarihi değişti! Artık Hicri takvime göre, Mevlid Kandili'nde kutlanacak

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Kutlu Doğum Haftası bundan sonra Mevlid Kandili ile aynı hafta kutlanacağı bildirildi.

 

29 KASIM TARİHİNDEN İTİBAREN KUTLANACAK

Kutlu Doğum Haftası bu yıl 29 Kasım tarihinden itibaren olan haftada kutlanacak. Hafta, her yıl Mevlid Kandili'ne göre belirlenecek.

 

DİYANET İŞLERİ BAKANI DUYURDU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeryüzünü teşrifleriyle insanlığın istikbalini aydınlatan, hicretiyle medeniyet kuran Hz. Peygamberin (SAV) doğum günü Mevlid-i Nebi (12 Rebiulevvel), hicretle başlayan medeniyet inşasını daha iyi anlamak adına, bir hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında, önemli etkinlikler ve özellikle gençlerimize yönelik programlarla ihya edilecektir" dedi.

 

TARTIŞMALARA NEDEN OLUYORDU

Kutlu Doğum Haftası, FETÖ lideri Gülen'in doğum tarihine denk geldiği için her yıl tartışmalara neden oluyordu. Yeni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş böylelikle tartışmalara noktayı koymuş oldu.

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