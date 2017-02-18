Olay, akşam saatlerinde, Çiftlik Mahallesi 4160 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Merve A., TIR şoförü olan babası H.A.'nın bir yakınına, kızını, Şanlıurfa'da yaşayan kardeşinin oğluna istediğini söylerken kulak misafiri oldu. Merve A., iddiaya göre bunun üzerine binanın çatısına çıkarak kendini elektrik kablosu ile astı. H.A. kızını evde göremeyince oğlu ile birlikte aramaya çıktı. Baba ve oğlu, Merve A'yı çatıda asılı halde buldu. Asılı bulunduğu yerden indirildikten sonra özel bir hastaneye götürülen Merve A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Kuzeni ile evlenmek üzereyken intihar etti
Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde kuzenin evlenmek için kendisine talip olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Merve A., kendisini asarak yaşamına son verdi.
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