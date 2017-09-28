Kuzey Irak’a ilk defa “Kürdistan” diyen o cumhurbaşkanı

M.Tanzer Ünal

Yıl, 2009…

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir grup gazeteci ile görüşme halinde.

Konu, Irak…

Gül, konuşmasının bir yerinde Kuzey Irak’tan “Kürdistan Bölgesel Yönetimi” diye söz edince, bir gazeteci, “Kürdistan mı dediniz?” diye sorar.

Abdullah Gül, şöyle cevap verir:

“Ne diyeceğim? Yunanistan, Makedonya’ya Makedonya demiyor diye biz de demiyor değiliz. Irak Anayasası’nda ne yazıyorsa o. Kendi anayasalarında böyle yazıyor…”

Abdullah Gül’ün bu ifadesi, “Kürdistan” demesi, çok önemliydi.

Çünkü “Kürdistan” tanımı, ülkemiz adına bir tutumdu.

Kuzey Irak’ı “tanıma” sayılabilecek bir tutum…

Ancak Abdullah Gül’ün “Kürdistan” sözü, o tarihte fazla tepki görmedi.

Görmedi, çünkü o yıllar sözde “demokrasi açılımı”nın başlangıç yıllarıydı.

Hatta “açılım yalakaları”nın hoşuna bile gitti.

O yıllarda açılıp saçılmak modaydı…

Hainler, “demokrasi havarisi” olarak el üstünde tutuluyordu.

Ülkemizin birlik ve beraberliğini savunanlar, Barzani’ye ve PKK’lılara saldıranlar ise onların gözünde “demokrasi düşmanı” idi.

Böylesine akıl tutulmasının yaşandığı yıllar…

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, böyle bir iklimde, ilk defa “Kürdistan” diyordu.

Ama bilinçli, ama bilinçsiz…

Bir gazeteci çıkıp da şu soruları sormadı

Abdullah Gül, Kürdistan derken bunu Irak Anayasası’na dayandırmıştı ya, orada bulunan gazetecilerden biri çıkıp şu soruları sorabilirdi, sormadı.

SORU 1:Sayın Cumhurbaşkanı, Irak Anayasası’nda böyle yazıyor diyorsunuz… Herkesin anayasasını tanıyacaksak, Kürdistan dediğiniz sözde devletçiğin de bir anayasası var. O anayasa, Sevr’in tanınmasını öngörüyor. Bu durumda Lozan’ı yırtıp Sevr’i mi kabul edeceğiz?

SORU 2:Sayın Cumhurbaşkanı, anayasa dediniz de, Ermenistan Anayasası’nda da, “Ermenistan’ın bağımsızlık bildirisindeki ulusal hedeflere bağlı kalınacağı” hükmü var. Bildiride ise Türkiye’nin doğusundan toprak talebinde bulunuluyor. Ermenistan Anayasası, böyle yazıyor… Bu anayasada yazılanları da kabul edecek miyiz?

Bir gazeteci çıkıp Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bu soruları sormalıydı, ama sormadı, soramadı, soramazdı.

Soramazdı, çünkü tam o tarihlerde basında da “yalakalık” ve “yandaşlık” dönemi başlamıştı.

Biz bugünlere pat diye gelmedik

Sevgili okurlarım, bugün Kuzey Irak’ta bir gerçekle karşı karşıyayız.

Kürdistan’ı kurmak için bir girişim var.

“Kabul etmiyorlar” görüntüsünü vermek isteseler de, işin gerisinde başta ABD olmak üzere emperyalist ülkeler var.

Düğmeye bastılar, bağrış çağrış arasında bu yeni devletçiğe yol aldırmaya çalışıyorlar.

Tabii bu, Kürdistan’ın kurulacak olması, ülkemiz için son derece tehlikeli bir oyun.

Ülkemizin bütünlüğünü sıkıntıya sokacak bir oyun…

Uzun yıllar bizi uğraştıracak bir sorun.

Bugünlere pat diye gelmedik.

Bizi bir güzel uyuttular, hain hedeflerine adım adım yürüdüler.

Gözümüzün içine baka baka…

Şimdi de geçmişler karşımıza “nanik” yapıyorlar.

Bugün çektiklerimiz, dünün hataları…

Dünün günahları…

Ne yapalım, bedelini ödeyeceğiz.

Ödemeye başladık bile…

17’inci olma sevinci

Artık bilmeyen, duymayan kalmadı…

Bizim ekonomi sorumlularımız, her ağızlarını açışta, Türkiye’nin, dünya ekonomik büyüklük sıralamasında 17’inci olduğunu mutlaka övüne övüne söylerler.

Elbette övünülecek bir konu.

193 devlet arasında 17’inci olmak, az şey değil.

Ancak şunu bilmekte yarar var.

Türkiye bu 17’inciliğe 1974 yılında ulaşmıştı.

Taa 43 yıl önce…

17’inci olduk, orada çakılıp kaldık.

Önemli olan, o zamandan buyana neden sıramızın değişmediği.

Buna kafa yormalıyız…

***

Ekonomik büyüklük sıralamasına bir de başka yönden bakalım.

Dünya nüfusunu 7.5 milyar kabul edersek, bunun yüzde 1.1’i Türkiye’de yaşıyor.

Nüfus büyüklüğüne göre dünyada 18’inci sıradayız.

Dünya milli gelirler toplamı kabaca 75 trilyon dolar.

Bunun yüzde 1’i olan 750 milyar doları Türkiye yaratıyor.

Milli gelir büyüklüğüne göre de, Türkiye, 17’inci veya 18’inci sırada.

Yani nüfus büyüklüğüne göre de, ekonomik büyüklüğe göre de 17- 18’inci sıralarda dolaşıp duruyoruz.

Söylemek istediğim şu:

Nüfusa oranlarsak, öyle çok sevinecek bir noktada değiliz.

Orta gelir seviyesinde bir ülkeyiz.

Hepsi o kadar.

Şaka gibi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz demiş ki:

“Bizim doğalgazımız, petrolümüz, elmas madenimiz yok. Ama elmastan değerli bir eğitim sistemimiz var.”

Şaka gibi…

Bana öyle geldi, siz ne dersiniz bilmem.

3 görüş

*”Ders alınmış başarısızlık, başarı demektir.” Galip ERDEM

*”Bir insana vazgeçilmez olduğunu hissettirirseniz, ilk vazgeçeceği insan siz olursunuz.” FREUD

*”İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.”