KYÖD 2017 eylem planı hazır

70.yıl sebebiyle KYÖD Sosyal Tesislerinde basın açıklaması yapan KYÖD Başkanı Mehmet Toker 2017 yılı için hazırladıkları eylem planını kamuoyu ile paylaştı

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkanı Mehmet Toker, dernek çalışmaları ve KYÖD’ün kuruluşunun 70’nci yılı dolayısıyla belirledikleri eylem planlarını dün basın mensuplarıyla bir araya gelerek kamuoyuna duyurdu. KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa hafta içi olmasından dolayı KYÖD üyeleri pek fazla ilgi göstermemesi dikkatlerden kaçmazken başkan Toker, KYÖD’ün kent için önemine vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdi. 3 ayı bulan çalışmalarda 40’a yakın planlama grubu oluşturduklarını ifade eden Mehmet Toker, “KYÖD ailesi olarak yapabileceklerimizin ötesinde kentin dinamikleriyle buluşarak toplumda ki gelişmeleri topluca harekete geçirmeyi hedefleyen bir aileyiz” dedi.

‘VARLIK NEDENİMİZ BU KENT’

Derneğin kente hizmet aşamasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını belirten KYÖD Başkanı Mehmet Toker, “Bildiğiniz gibi 70 inci yılımızı yaşıyoruz. KYÖD, 1947’den 2017’ ye 70 yıllık şahidi. Geçmiş süreçlerde zaman zaman iş kazaları yaşamış, kapatılmış ve açılmış. Sürekli kendi küllerinden doğmuş ve bu günlere gelmiş bir aile. 1993 yılından sonra da öğrenci hareketi olarak başlayan KYÖD, bu yıldan sonra mezunlar derneği haline geldi. Hızla bir dernek olmaktan öte bir aile kurumsallaşması düzeyine geldi. Kente bu konuda hizmet vermeye çalışıyoruz. KYÖD’ün varlık nedeni kentin bizzat kendisidir. KYÖD ailesi varlığını bu kentin sorunlarını çözümüne katkı sunmaktadır. Yaşam standartlarının yürümesi için varlığımız devam etmekte. 70’inci yıl bizim için önemli bir dönemeç. Ülkenin içinde bulunduğu durum ve bu ülkenin bir parçası olan KYÖD, görev ve sorumluluklarını bu süreçte de sürdürmeye devam edecek. 70’nci yıl ile ilgili eylem planı hazırladık. 70’nci yılı değerlendirirken temel bakış açımız oluştu.” sözlerini kullandı.

‘3 AYDIR ÇALIŞIYORUZ’

3 aydır eylem planın üzerinde çalıştıklarını da kaydeden başkan Toker, “KYÖD ailesinin bize verdiği yönetim görevini üstelenen arkadaşlarla yaptığımız toplantıda özellikle KÖYD’ ün bu kentte ki misyonu ve beklentilerini tartıştık. Buna denk düşecek işler yapmak istiyoruz. KYÖD ailesi olarak yapabileceklerimizin ötesinde kentin dinamikleriyle buluşarak toplumda ki gelişmeleri topluca harekete geçirmeyi hedefleyen bir aileyiz. Bu nedenle çoktandır toplumumuzda kaybettiğimiz geleceğimizi planlamayı da öne aldığımız için bu kez 1 yıllık planımızı yapmayı çok önemsedik. Umut ediyoruz ve hedefimiz o dur ki bu yılın sonlarına vardığımızda KYÖD ailesi sonra ki yılları planlamasından başarıyla çıkacaktır. KYÖD sadece üyeleriyle sınırlı kalmayarak tüm kent olarak bir planlama içerisinde olmalıdır. Yaklaşık 3 aydır bu planlama üzerinde çalışıyoruz” dedi.

‘SORUMLULUKLARIMIZ VAR’

Konuşmasının sonunda KYÖD olarak sorumluluklarının olduğunu söyleyen Toker, “ Asıl süreçte hedeflerimizin başında KYÖD’ün kendi iç ailesiyle buluşması ve birlikte planlar üretmesiydi. Çünkü KYÖD ailesi, işe önemli en önemli sürecin planlama süreci olduğunun farkında. Bu nedenle 3 ayı bulan bir çalışma oldu. 40’ı yakın planlama grubu oluşturduk. 2017 yılının geleneksel sürdürdüğü projeler yer alıyor. Bunun dışında çalıştaylar ve projeler var. Temel olarak KYÖD’ün kentte ki diğer dinamiklerle buluşma ortamları sağlamaktır. Bu etkinlikler dizisiyle mi kalacağız? Elbette hayır. Şunun farkındayız, Kocaeli de ve ülkede yaşamın hızlı geliştiği bir kentte güncelle gündeme kulak tıklayarak gelişmelere uzak kalamazsınız. Bu eylem planı ana rotamız olacak. Güncel olarak gelişen her şeyin de hiçbir zaman ardına düşmeyeceğiz. Bu konuda sorumluluklarımız var” ifadelerine yer verdi. Serkan BORLAK