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KYÖD başkanı Toker kızını evlendirdi

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KYÖD başkanı Toker kızını evlendirdi
KYÖD Başkanı Mehmet Toker ve Nesrin Toker çiftinin kızı Hazal ile Adil Özer ve Nermin Özer çiftinin oğlu Mahmut Berkay hayatlarını birleştirerek yeni bir hayata adım attı.

KYÖD Başkanı Mehmet Toker ve Nesrin Toker çiftinin kızı Hazal ile Adil Özer ve Nermin Özer çiftinin oğlu Mahmut Berkay hayatlarını birleştirerek yeni bir hayata adım attı.  İstanbul’da özel bir firmada basın müşavirliği yapan Mahmut Berkay ile tekstil işiyle uğraşan Hazal çiftinin nikah töreni Yunus Emre Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi.

TATİL RODOS ADALARINDA

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın kıydığı nikah törenine CHP eski milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, davetliler ve Toker ile Özer ailelerinin yakınları katıldı. Hayatlarına İstanbul’da genç çift balayını ise Rodos adalarında geçirecek. Ahmet HAZER

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