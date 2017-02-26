  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Kocaeli : 6 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 6 °C

KYÖD'de Erdi rüzgarı esti

»
KYÖD'de Erdi rüzgarı esti
İlimizin tanınmış ses sanatçılarından pop star Erdi Akyüz, KYÖD’te muhteşem bir performansa imza atarak gece boyunca hayranlarıyla birlikte eğlendi

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) her Cumartesi gecesi düzenlediği programda ilimizin tanınmış pop star sanatçısı Erdi Akyüz’ü eğlence severlerle buluşturuyor. “Erdi’li geceler” adı altında önceki akşam gerçekleşen organizasyonda Erdi Akyüz geniş repertuarıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

 

EĞLENCE GECE BOYU SÜRDÜ

İzmitliler Erdi Akyüz’ü dinlemek için saatler öncesinden derneğin lokaline geldi. Akyüz sahneye çıkmadan önce ekibi ise katılımcılara müzik dolu dakikalar yaşattı. Erdi Akyüz’ün sahneye çıkmasıyla tempo bir anda yükseldi. Erdi sahneye “diva” sloganlarıyla çıktı. Geceye kadar devam eden muhteşem eğlencede katılımcılar unutulmaz  bir gece yaşadı. Selin BECER

masa-1-001.jpg

masa-2.jpg

Etiketler: , , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yazar Uçar, Vali’ye kitabını takdim etti26 Şubat 2017 Pazar 03:00
  • Öğrenci Konseyi’nden Rektöre ziyaret26 Şubat 2017 Pazar 02:00
  • UlaşımPark’ın temizlik timinden acil müdahale26 Şubat 2017 Pazar 01:00
  • İzmitliler Özbekler Tekkesi’ndeydi25 Şubat 2017 Cumartesi 18:00
  • 2 vali arasındaki fark (!)25 Şubat 2017 Cumartesi 17:15
  • Akçaray’ın ilk tramvay aracı raylara indi25 Şubat 2017 Cumartesi 15:24
  • Legal Hukuk Bürosu açıldı25 Şubat 2017 Cumartesi 15:18
  • Yeşil Özel Güvenlik Sistemleri hizmete girdi25 Şubat 2017 Cumartesi 14:01
  • Ülkücüler bilgi yarışmasına destek verdi25 Şubat 2017 Cumartesi 13:43
  • CHP'nin yeni il binası böyle olacak25 Şubat 2017 Cumartesi 13:36
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim