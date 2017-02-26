KYÖD'de Erdi rüzgarı esti

İlimizin tanınmış ses sanatçılarından pop star Erdi Akyüz, KYÖD’te muhteşem bir performansa imza atarak gece boyunca hayranlarıyla birlikte eğlendi

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) her Cumartesi gecesi düzenlediği programda ilimizin tanınmış pop star sanatçısı Erdi Akyüz’ü eğlence severlerle buluşturuyor. “Erdi’li geceler” adı altında önceki akşam gerçekleşen organizasyonda Erdi Akyüz geniş repertuarıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

EĞLENCE GECE BOYU SÜRDÜ

İzmitliler Erdi Akyüz’ü dinlemek için saatler öncesinden derneğin lokaline geldi. Akyüz sahneye çıkmadan önce ekibi ise katılımcılara müzik dolu dakikalar yaşattı. Erdi Akyüz’ün sahneye çıkmasıyla tempo bir anda yükseldi. Erdi sahneye “diva” sloganlarıyla çıktı. Geceye kadar devam eden muhteşem eğlencede katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı. Selin BECER