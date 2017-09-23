Lale (tulipa) yetiştirilmesi

İbrahim Tınaztepe

Saygıdeğer Okuyucularım; Bu yazımda sizlerle lale yetiştirilmesi ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Lale soğanlı bitkilerin başlarında yer alan en güzel çiçeklerdendir. Yüzün üzerinde kullanılmakta olan çeşitleri vardır. İlkbahar’da erkenden çiçek açan şık ve gösterişli çiçekleri ile her yeri süsleyen lale, balkonlarda ve odalarda yetişmekte; kesme çiçek olarak da ev içinde vazoların süslenmesinde geniş ölçüde kullanılmaktadır. Lale soğanları, bahçelerin kumsal topraklı ve bol güneş alan yerlerine dikilir. Lale rüzgarlı yerlerden ve fazla su tutan topraklardan hoşlanmaz. Lale; hazırlanan yerlere, yastıklara sıralar halinde dikildiği gibi mor menekşe, karanfil gibi kışlık çiçek bitkileri ile bodur gül fidanlarının arasına karışık dikim yapılarak bahçelerde hoş manzaralı çiçek grupları teşkil edilir. Bu karışık dikimlerde gül fidanları henüz sürmeye başlarken, lale soğanları çiçeklenmiş bir duruma gelirler. Gül fidanları çiçeklenme devresine geldiklerinde ise lale soğanları çiçeklerini bitirmiş ve yaprakları sararmaya başlamış olur. Bu iki bitkinin topraktan en fazla besin maddesi çektikleri, büyüme ve gelişme devreleri değişik zamanlara rastladığından dolayı hiçbir şekilde birbirine kök ve dalları ile zarar yapmazlar. Lale soğanlarının dikimi için en uygun dönem, Sonbahar’da Kasım Ayı başıdır. Bu ayda dikilen lale soğanlarının çiçekleri, daha gösterişli iri ve canlı olur. Lale soğanları 15-20 cm aralıkla ve 8-10 cm derinlikte açılan çukurcuklara dikilir; bir çubukla yerleri belirtilir. Soğuk İklimler’de Sonbahar’da dikilen lale soğanlarının kışın soğuklardan zarar görmemesi için ocakların üstüne samanlı gübre serpilir. Kış yağışları ile bu gübrenin sızan şerbetinden soğanlar ayrıca beslenmiş olurlar. Lale bitkisinin yerlerinden sökülen laleler, soğan olarak korunacağı zaman iyice temizlenmeli; toz halinde bir mantar ilacı serpilmeli; serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak dileğiyle...

Saygılarımla,