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Lamina yöntemi ile çarpık dişlere son

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Lamina yöntemi ile çarpık dişlere son
Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, porselen lamina yöntemi ile çarpık dişlerin kabus olmaktan çıkacağını söyledi.

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, Porselen Lamina'nın, renklenme problemi olan ön grup dişlerde, çapraşık, düzensiz, seviye problemi olan eğri dişlerde, ayrık dişlerde, büyük, eski ve renk problemi olan dolgularda, kırık ve aşınmış dişlerin restorasyonlarında, diş beyazlatma ile tedavi edilemeyen antibiyotik ve aşırı flor kullanımına bağlı olarak oluşan renklenmelerde, kozmetik olarak hastanın dişlerinden memnun olmadığı durumlarda uygulanabileceğini söyledi.

 

''Hiç preparasyon gerektirmeden uygulanabilir''

Laminaların özellikle ön grup dişlerde uygulanabilen çok ince porselenler olduğunu kaydeden Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, "Porselenin fiziksel özelliklerinin güçlendirilmesi çok daha ince yapılabilmelerini sağlamıştır. Günümüz diş hekimliği daha konservatif bir yaklaşımla, daha az doku kaybı gerektiren restoratif işlemleri ön plana çıkartmaktadır. Porselen laminalar, diş dokusundan çok az veya çoğu zaman hiç preparasyon gerektirmeden uygulanabilen restorasyonlardır. Özel yapıştırıcılar kullanılarak yapıştırılan laminaların renk geçirgenliğinin çok iyi olması estetik olarak mükemmel sonuçlar alınmasını sağlamaktadır" dedi.

 

"Porselen Laminalar hem estetik hem doğal"

Porselen Laminalar'ın çok az preparasyon veya hiçbir preparasyon gerektirmeden diş yüzeyine uygulandığını belirten Arslan, "Dayanıklıdırlar. Renk stabiliteleri çok iyidir. Renk seçenekleri mevcuttur. Dişlerdeki kırık, çatlak, büyük dolgular ve renklenmeler rahatlıkla tedavi edilebilir. Dişler arasındaki aralıklar hem estetik hem de doğal bir görünüme sahip olacak şekilde restore edilebilir. Lekelenmeye ve aşınmalara karşı dirençlidirler. Tırnak yeme, diş gıcırdatma gibi parafonksiyonel alışkanlıkları olan, aşırı çene bozuklukları ve diş harabiyeti olan hastalar dışında her hasta için geçerli ola Porselen Laminaların bakımları ise doğal dişlerden çok farklı değildir, iyi bir ağız bakımı ile yıllarca sorunsuz olarak kullanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, "Herkes güzel bir gülümsemeyi hak eder. Porselen Laminalar bu gülümseme için diş dokusunda neredeyse hiçbir operasyon uygulamadan yapılabilen estetik ve uzun ömürlü restorasyonlardır" açıklamasında bulundu.

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