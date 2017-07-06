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Lastik tarihinde bir ilk

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Lastik tarihinde bir ilk
Türkiye’nin iki büyük kuruluşu; filo çözümleri ile taşımacılığa farklı bir soluk getiren TP Endüstriyel ve Ticari Lastikleri ile uluslararası nakliyat sektörünün lider kuruluşlarından Ebam Uluslararası Nakliyat ile dev bir işbirliğine imza attılar

TP Endüstriyel Lastikler, Ebam ile km başına fiyat vererek tarihinde bir ilke imza atarken lastiklerine olan güvenini de gözler önüne serdi.

 

6 ÜLKE AĞIRLIKTA

Ağırlıklı olarak Almanya hattında faaliyet gösteren Ebam; İtalya, İngiltere, Avusturya, Benelux ve İsviçre’ye de seferler düzenliyor. Ebam, 400’ün üzerindeki araç filosunun lastik yönetimi ile ilgili olarak TP Endüstriyel Lastikler ile anlaşma imzaladı. Düzenlenen imza törenine TP Endüstriyel Lastikler Türkiye CEO’su Alp Günvaran, Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, Ebam Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü Ahmet Mutlubaş katıldı.

 

ARAÇ KONTROLLERİ YAPILIYOR

Söz konusu işbirliği, TP Endüstriyel Lastikler tarafından Ebam filosuna; doğru lastik kullanımı, lastiklerin hava basınçlarının ölçülmesi ve düzenlenmesi konularında hizmet verilmesini içeriyor. Ayrıca arızalı lastiklerin takibinin yapılarak sorunların tespiti ve düzeltici aksiyonlarının alınması, 30 günde bir tüm araç kontrollerinin yapılması ve tüm bu takiplerin Fleet Tech programı ile kayıt alınarak depolanması konularında Ebam’a destek verilmesi de planlanıyor.

 

7/24 ÇÖZÜM İMKANI

Filoları optimize ederek, operasyonel maliyetlerin düşmesinin hedeflendiği anlaşma, aylık ve 3 aylık lastik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bütçelendirilmesini de kapsıyor. Bunların yanında tüm Türkiye ve CQ24 International Yola Devam Servisi ile de tüm Avrupa’da, Ebam’ın her çeşit lastik problemlerine 7/24 çözüm sunacak.

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