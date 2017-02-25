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Legal Hukuk Bürosu açıldı

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Legal Hukuk Bürosu açıldı
Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve mesleğin duayenlerinden olan merhum Burhan Dilek’in öğrencisi, genç avukat Cihan Eroğlu kendi hukuk bürosunu açtı.

Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve mesleğine yıllarını vermiş olan merhum Avukat Burhan Dilek’in öğrencilerinden olan Avukat Cihan Eroğlu, kendi bürosu olan Legal Hukuk Bürosu’nun açılışını geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Kocaeli Baro Başkanı Avukat Sertif Gökçe başta olmak üzere çok sayıda avukat arkadaşı, akrabaları ve sevenleri de bu mutlu gününde Eroğlu’nu yalnız bırakmadı. İstanbul Doğuş Üniversitesi’nden 2015 yılında mezun olan Eroğlu aynı zamanda Alacadağlar İnşaat’ın da Yönetim Kurulu Üyesi.

 

Kurdeleyi birlikte kestiler

Bir yıllık staj deneyimini usta isimler Burhan Dilek ve Mehmet Akgül’ün yanında yapan Cihan Eroğlu kendi hukuk bürosunu da yine kendi hocasının avukatlık bürosunun bulunduğu, Karabaş Mahallesi, Cengiz Topel Sokak No: 20/2 Evin Apartmanı 2. katta açtı. Cihan Eroğlu açılış kurdelesini Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, babası Durmuş Eroğlu, annesi Gülver Eroğlu ve katılımcılarla birlikte kesti. Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, “Bugün sizin de bildiğiniz gibi acı bir durum yaşadık. Çok değerli meslektaşımız, ağabeyimiz Burhan Dilek hayatını kaybetti. Işıklar içinde yatsın. Keşke bugün o da burada olsaydı ve açılışı birlikte yapsaydık ama hayat devam ediyor. Cihan kardeşimiz stajını başarılı bir şekilde tamamladı ve bugün de kendi hukuk bürosunu açıyor. Başarılı olacağına eminim. Hukuk bürosunun açılışının da hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Açılışa katılan davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Nuri AKÇAHARMAN

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