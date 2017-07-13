Levent’in dönüşü muhteşem olacak

Çınarlıspor ve Demirspor’da şampiyonluklar yaşayan ilimizin başarılı orta saha oyuncularından Levent Gülay geçtiğimiz sezon aldığı şok kararla futbolu bırakmıştı

Arkadaşlarının ve antrenörlerinin tüm ısrarlarına rağmen geride kalan sezonu boş geçen Levent, Esnaflar Turnuvası’nda şampiyon olan Vizyon İnşaat takımındaki futbolu ile göz kamaştırdı. Turnuvanın asist kralı olan Levent kendisine yapılan baskılara daha fazla dayanamadı ve futbola dönme kararı aldı. Özellikle Derince İlçesi takımlarının kadrosunda görmek istediği Levent’in yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu oldu.