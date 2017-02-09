Leyla Atakan ve arkadaşları için anma etkinliği

Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları için İzmit’te anma programı düzenlenecek.

İzmit Belediyesi tarafından Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları için anma etkinliği düzenlenecek. İzmit Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "46 yıl önce Başiskele yakınlarında elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan, çalışma arkadaşları Feridun Özbay, İsmail Kolaylı ve Abdurrahman Yüksel için 11 Şubat Cumartesi günü 2 ayrı yerde anma etkinliği düzenlenecek. Atakan ve çalışma arkadaşları için ilk anma etkinliği saat 12.00 de Bağçeşme Mezarlığında kabirleri başında yapılacak" denildi.