Leyla Atakan ve arkadaşlarını anmak

M.Tanzer Ünal

11 Şubat 1971…

11 Şubat 2017…

O elim kazadan buyana 46 yıl geçti.

46 yıldır her 11 Şubat’ta Leyla Atakan’ı, Feridun Özbay’ı, İsmail Kolaylı’yı ve Abdurrahman Yüksel’i anıyoruz.

Hep aynı formatta…

Hep aynı sözlerle…

Ne bir artı, ne bir eksik…

Başlatılmış, öyle devam ediyor.

Kimse, tartışmıyor.

Kimse, aman yanlış anlaşırım diye tartışmayı göze alamıyor.

“Yıllardır yeteri kadar andık, tadında bırakalım, Leyla Atakan ve arkadaşlarının isimlerini başka yöntemle yaşatalım” diyemiyor.

Bence artık denmeli.

Sanırım aileler de bunu ister.

Bir şey çok uzatılırsa, anlamsızlaşır.

Leyla Atakan ve arkadaşlarını anma törenleri de anlamsızlaştı.

İlk yıllardaki duygular kayboldu, katılanların sayısı azala azala beş altı kişiye indi.

Daha fazla anlamsızlaşmadan noktayı koyalım.

Anmayı ailelerine bırakalım.

Bizler de, hizmet şehitlerimiz Leyla Atakan, İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel’i kalbimizde yaşatalım.

En doğrusu bu!

Abdullah Gül’ün söylediklerinin değeri var mı?

“Bunu (akademisyenlerin ihracı) üzüntüyle takip ettiğimi beyan etmek isterim. Hem vicdanla hem adaletle bağdaşmayan birçok durum görüyorum, bu kanun hükmünde kararnamelerle ve görevlerine son verilenlerle ilgili. Bilim dünyasında, üniversitelerde bu işin sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcıdır. Hatırlıyorum, 12 Eylül’de üniversite hocasıydım. Güvenlik soruşturmasından dolayı üniversiteden ayrılıp yurt dışına gitmek durumunda kaldım. 28 Şubat’ta olanları herkes bilir. Bu tip vicdanlara ve adalete ters gelen konularda hep prensipli, ilkeli durmak gerekir. Bunları çok rahatsız edici görüyorum. Ümit ederim ki, bunlar süratle düzeltilir.”

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu sözleri birkaç gün önce söyledi.

Söylemesine söyledi de, sizce bu sözlerin “kıymeti harbiyesi” var mı?

Dinleyen var mı?

Kulak kabartan var mı?

Söyledikleri toplumda hiç yankılandı mı?

Koskoca Abdullah Gül…

Bir zamanlar AKP’nin en önemli kişilerinden biri olan Abdullah Gül…

Bu memlekette başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış olan Abdullah Gül…

Bu sözleri kendi söyledi, kendi dinledi.

İşte ülkemizin sıkıntısı burada!

İzmit’te peynir denince akla gelen isim, Nizamettin Çetin

İzmit Belediyesi çok güzel bir çalışma başlattı.

Aynı adres ve sektörde 41 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren işletmelere “teşekkür belgesi” veriyor.

Açılan işyerlerinin, kurulan firmaların uzun süre yaşatılamadığı ülkemizde, İzmit Belediyesi’nin bu yaptığı o kadar önemli ki!

Başaranı, ayakta kalabileni bir belge ile ödüllendirmek, bu işletmelere yeni bir heyecan, yeni bir güç veriyor.

Başkan Nevzat Doğan’ı belediyenin bu etkinliği nedeniyle kutluyorum.

Gazetemizde okumuşsunuzdur, İzmit Belediyesi’nin teşekkür belgesi verdiği işletmelerden biri de “Peynirci Nizamettin Çetin”!

Nizamettin Çetin, İzmit’te “peynir” denince akla gelen ilk isimdir.

Üç yıldır beş yıldır değil, tam 70 yıldır bu böyle.

Nizamettin Bey, 1947 yılından buyana İzmit’in peynircisi.

Hep aynı yerde…

İstiklal Caddesi’ndeki, deyim yerindeyse “avuç içi” kadar dükkânda.

Dükkân avuç içi kadar, ama gidin bir görün.

Günün her saatinde içerisi dolu, her an üç beş müşteri içeri giriyor, üç beş müşteri dışarı çıkıyor…

Nizamettin Bey, yaşı nedeniyle dükkâna çok seyrek uğruyor.

Gittiğinizde ya oğlu Sadun Çetin’i, ya da torunu Selçuk Çetin’i görürsünüz içeride.

Onlar da bu işi Nizamettin Bey’in yıllardır uyguladığı prensipler çerçevesinde en iyi şekilde yürütüyorlar.

Adı peynircidir, ama peynir dışında zeytin çeşitlerinin de, diğer kahvaltılıkların da en kalitelisi onlarda bulunur.

Bir işletme 70 yıldır ayaktaysa bunun bir nedeni vardır.

60-70 yıllık kaç işletme var, bakar mısınız çevrenize?

Üç beşi geçmez…

Bizim, bu tür işletmeleri çoğaltmamız lazım.

Bizim, bu tür işletmeleri gençlere örnek göstermemiz lazım.

Kurduğu işletmeyi 70 yıldır devam ettirdiği için Nizamettin Çetin’i kutluyorum.

Allah, ömrünü uzun etsin!

Oğlu Sadun Çetin ve torunu Selçuk Çetin’e de başarılar diliyorum.

İnşallah “Peynirci Nizamettin Çetin”i daha uzun yıllar devam ettirirler.

Sevgililer gülü

Yarın sevgililer günü.

Sevdiğinize çiçek alırken, özellikle gül alırken dikkat edin.

Bu yıl, bu mevsimde çiçekçilerde satılan güllerin çoğu ithal.

Nereden mi?

Bir kısmı Uganda’dan…

Bir kısmı Etiyopya’dan…

Bir kısmı da Ekvador’dan.

Anlayacağınız, Afrika ve Güney Amerika’dan…

Bugün yarın çiçekçiden çiçek alırken, özellikle gül alırken bilin istedim.