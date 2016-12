Lezzetin yeni adresi: Maşşa Ocakbaşı

Farklı tatları alternatif sunumlarla denemekten hoşlanan et tutkunları için yepyeni bir lezzet durağı olan Maşşa Ocakbaşı, her damak tadına hitap eden menüsüyle et tutkunlarının vazgeçilmezi olacak

Mehmet Ali Paşa Mah. Bağdat Cad. Erkan Sok. No:3 İzmit’te bulunan Teona Otel’in giriş katında lezzetseverlere kaliteli hizmet veren Maşşa Ocakbaşı, konuklarına birçok leziz seçenekle ziyafet şöleni yaşatıyor. Geleneksel ocakbaşı konseptini modern sunumlarla harmanlayarak üstün hizmet anlayışı ile lezzet tutkunlarını farklı tatlarla buluşturan Maşşa Ocakbaşı, özel mönüsü ve şık ambiyansıyla lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adresi olacak BİRÇOK ALTERNATİF VAR Klasik ocakbaşını modernize ederek yenilikçi bir anlayış sergileyen mekanda klasik Adana, Urfa kebaplarının yanı sıra pirzola, biftek, antirikot, kuzu şiş, tavuk kanat gibi beyaz et ve kırmızı et çeşitlerinin yer alığı mekanda özel meze seçenekleri ve salata alternatifleri mevcut. 15 PERSONEL HİZMET VERİYOR Özel mönüsü ve şık ambiyansıyla lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmaya aday mekan hakkında bilgi veren işletme müdürü Cem Akcan,” 350 metrekare restoranımız 4 adet locadan oluşuyor. 8-10 kişilik özel ocakbaşı bölümlerimiz mevcut. 150 kişilik mekanımızda her gün saat 15:00 ile 00:00 saatleri arasında 15 personel ile hizmet veriyoruz.İşletmemiz de kullandığımız ürünleri taze günlük olarak seçerek alıyoruz. Bütün lezzetseverleri mekanımıza bekliyoruz” dedi.