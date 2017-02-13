  • BIST 87.473
  • Altın 146,543
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Kocaeli : 1 °C
  • İstanbul : 2 °C
  • Sakarya : 1 °C

Liderlerin vizyon sahibi kişiler olması şart

»
Liderlerin vizyon sahibi kişiler olması şart
Körfez Ticaret Odası’nın sık aralıklarla düzenlediği eğitimlerden biri geçtiğimiz günlerde yapıldı. Eğitmen ve Danışman Veli Ayçiçek’in sunumuyla yapılan “Liderlik” eğitiminde, lider kişinin vizyon sahibi kişi olması gerektiğinin altı çizildi.

Körfez Ticaret Odası sık aralıklarla düzenlediği eğitimlerinden bir diğerini geçtiğimiz günlerde oda binasında yaptı. Kocaeli de 2005 yılından beri hizmet veren CPA danışmanlık Hizmetleri tarafından verilen eğitime, danışman ve eğitmen Veli Ayçiçek konuşmacı olarak katıldı. Eğitime KTO Başkanı Sibel Moralı, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, meslek komite temsilcileriyle oda üyeleri katıldı.

 

4 ANA BAŞLIKTA LİDERLİK

Eğitiminde 4 ana başlık ile “Liderlik” eğitimi anlatıldı. Veli Ayçiçek, lider olmanın yapı taşları, liderin dikkat etmesi gereken ilkeler, liderlik biçimleri ve liderin kendine ve kurumuna kazandırdıkları konularından bahsetti. Ayçiçek, “ Sahip olması gereken temel niteliklerin başında vizyon geliyor. Liderin kişinin vizyon sahibi olması, vizyona ulaşmak için fedakar olması, vizyonun ihtiyacı olan bilgiyi bütünlemesi, liderin takipçisinin olabilmesi için de vizyon ve bilgisini yönetmiş olduğu ekibe empatim iletişim becerisiyle aktarması gerekir.

 

LİDER KURUMUNU ETKİN HALE GETİRİR

Liderlik tek bir bicimde sürdürülemez. Liderin ileri görüşlülüğü sayesinde gelişen durumlara uygun olarak ekibini komuta edebilir, durum müsaitse yani bir sakinlik dönemi mevcutsa lider yetiştirici ve koçluk yapan pozisyonuna dönüşür.  Liderlik yapmanın temel maksadı kurumunu etkin, etkili ve verimli sonuçlara ulaştırmaktır” dedi. Eğitimin bir bölümünde soru cevap şeklinde gerçekleştirildi.

 

FAYDALI GEÇTİ

Körfez Ticaret Odası’nda düzenlenen “Liderlik” eğitimi katılımcılar tarafından faydalı bulundu. Özellikle birebir soru – cevap kısmında merak edilen ya da doğru bilinen yanlışlar konuşuldu. Eğitimin sonunda ise Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı Eğitimken- Danışman Veli Ayçiçek’e günün anısına bir plaket verdi.

Etiketler: , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minikler, ipek halı dokumacılığını öğrendi10 Şubat 2017 Cuma 13:43
  • Turgut Özal Anasınıfı minikleri yeni döneme başladı10 Şubat 2017 Cuma 13:42
  • O sınavın başvuru süresi uzatıldı!09 Şubat 2017 Perşembe 14:23
  • 20 bin öğretmen alımı yapılacak!09 Şubat 2017 Perşembe 13:57
  • İzmit’te çevre eğitimleri sürüyor09 Şubat 2017 Perşembe 12:32
  • Eğitim programları 1 Mart’ta başlıyor09 Şubat 2017 Perşembe 12:08
  • KODA’da gazetecilik anlatıldı09 Şubat 2017 Perşembe 08:36
  • Kum: Okulda öğrenilebilecek bir meslek değil08 Şubat 2017 Çarşamba 14:27
  • Bakandan öğrencilere müjde!08 Şubat 2017 Çarşamba 10:27
  • Gazetecilik eğitimlerinin konuğu Kapan oldu08 Şubat 2017 Çarşamba 08:26
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim