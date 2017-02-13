Liderlerin vizyon sahibi kişiler olması şart

Körfez Ticaret Odası’nın sık aralıklarla düzenlediği eğitimlerden biri geçtiğimiz günlerde yapıldı. Eğitmen ve Danışman Veli Ayçiçek’in sunumuyla yapılan “Liderlik” eğitiminde, lider kişinin vizyon sahibi kişi olması gerektiğinin altı çizildi.

Körfez Ticaret Odası sık aralıklarla düzenlediği eğitimlerinden bir diğerini geçtiğimiz günlerde oda binasında yaptı. Kocaeli de 2005 yılından beri hizmet veren CPA danışmanlık Hizmetleri tarafından verilen eğitime, danışman ve eğitmen Veli Ayçiçek konuşmacı olarak katıldı. Eğitime KTO Başkanı Sibel Moralı, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, meslek komite temsilcileriyle oda üyeleri katıldı.

4 ANA BAŞLIKTA LİDERLİK

Eğitiminde 4 ana başlık ile “Liderlik” eğitimi anlatıldı. Veli Ayçiçek, lider olmanın yapı taşları, liderin dikkat etmesi gereken ilkeler, liderlik biçimleri ve liderin kendine ve kurumuna kazandırdıkları konularından bahsetti. Ayçiçek, “ Sahip olması gereken temel niteliklerin başında vizyon geliyor. Liderin kişinin vizyon sahibi olması, vizyona ulaşmak için fedakar olması, vizyonun ihtiyacı olan bilgiyi bütünlemesi, liderin takipçisinin olabilmesi için de vizyon ve bilgisini yönetmiş olduğu ekibe empatim iletişim becerisiyle aktarması gerekir.

LİDER KURUMUNU ETKİN HALE GETİRİR

Liderlik tek bir bicimde sürdürülemez. Liderin ileri görüşlülüğü sayesinde gelişen durumlara uygun olarak ekibini komuta edebilir, durum müsaitse yani bir sakinlik dönemi mevcutsa lider yetiştirici ve koçluk yapan pozisyonuna dönüşür. Liderlik yapmanın temel maksadı kurumunu etkin, etkili ve verimli sonuçlara ulaştırmaktır” dedi. Eğitimin bir bölümünde soru cevap şeklinde gerçekleştirildi.

FAYDALI GEÇTİ

Körfez Ticaret Odası’nda düzenlenen “Liderlik” eğitimi katılımcılar tarafından faydalı bulundu. Özellikle birebir soru – cevap kısmında merak edilen ya da doğru bilinen yanlışlar konuşuldu. Eğitimin sonunda ise Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı Eğitimken- Danışman Veli Ayçiçek’e günün anısına bir plaket verdi.