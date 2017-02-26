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Liderlik kaçtı!

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Liderlik kaçtı!
Kocaelispor sezonun 26. haftasında konuk ettiği Karacabey Birlikspor ile 1-1 berabere kaldı.

İlk 45 dakikada Kocaelispor Sinan ve Oğuzhan Türkmen ile gole yaklaştı. İlk yarının son anlarında Karacabey çabuk kullanılan serbest vuruş sonrası Ali Serin ile golü buldu. Kocaelispor ikinci yarıya tempolu başladı ve 50. dakikada beraberlik golü geldi. Hamza’nın ortasında Oğuzhan’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. (1-1)

 

ÜRETEMEDİK

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Maçın kalan zaman dilimi içinde konuk ekip zaman geçirmek için her şeyi yaptı. Ancak Yeşil Siyahlılar da ofans bölgesinde üretken olamadı. Maçın son düdüğü ile birlikte Kocaelispor evinde çok değerli 2 puanı daha kaybetti. Maçta Kocaelispor adına tek sarı kartı gören Murat Başak cezalı duruma düştü. Sancaktepe’nin berabere kaldığı haftada Kocaelispor kazanamayınca liderlik şansını da tepmiş oldu. Bu hafta Manavgat’ı 4-1 mağlup eden Altay’a yaradı. Kocaelispor  haftaya deplasmanda Bayburt Grup İl Özel İdare ile karşılaşacak. Erdem ÖVÜÇ

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KADRO

KOCAELİSPOR:1

KARACABEY BİRLİK:1

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: Burak Özcan*, Nurettin Dinçer Demir**, Cengizhan Öztürk**

 

KOCAELİSPOR

1   CAN EMRE YÜCEL**

2   KADİR GEZER**

3   KADİR ÖGE**

4   MURAT SONER BAŞAK**

6   MERT YAVUZ**

(Dk. 73 BURAK ÖZBAKIR*)

7   OĞUZHAN TÜRKMEN**

(Dk. 90 İSHAK KURT?)

8   SEFA NARİN***

10 BURAK SÜLEYMAN**

(Dk. 85 ŞENOL YILDIRIM?)

11 SİNAN PEKTEMEK**

41 HAMZA MUTLU**

50 ALİ KETEN**

 

YEDEKLER

53 KILIÇ ARSLAN KOPUZ

5   KEMAL CAN AYDEMİR

17 ÖZGÜR SÜREKÇİ

22 EROL DURBAKAN

 

KARACABEY BİRLİK

1   İHSAN TURGUT KIRVELİ*

8   M. RIDVAN ÖZDEMİR*

(Dk. 85 İBRAHİM AK?)

10 HURŞUT MERİÇ*

(Dk. 59 HÜSEYİN KORKMAZ*)

22 ALİ SERİN**

23 GÖKHAN AKILLI**

48 ALİM HARLAK***

52 YUSUF EFİL*

56 SAMET TAŞ*

77 DENİZ KESKİN*

(Dk. 46 SÜLEYMAN BAYKUŞ*)

88 ERHAN GÖZETLİK**

99 OSMAN ALPTEKİN*

 

YEDEKLER

18 RAMAZAN AKILLI

12 EMRE ERTAŞ

17 İBRAHİM AK

54 GÖKHAN TUNAHAN

61 ALP ERTUNGA

 

GOLLER: Dk. 44 Ali Serin (Karacabey) Dk. 50 Oğuzhan Türkmen (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Dk. 15 Erhan Gözetlik, Dk. 29 Muhammed Özdemir, Dk. 49 İhsan Kırveli, Dk 69 Osman Alptekin, Dk. 87 İbrahim Ak (Karacabey), Dk. 86 Murat Soner Başak (Kocaelispor)

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