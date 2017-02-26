Liderlik kaçtı!

İlk 45 dakikada Kocaelispor Sinan ve Oğuzhan Türkmen ile gole yaklaştı. İlk yarının son anlarında Karacabey çabuk kullanılan serbest vuruş sonrası Ali Serin ile golü buldu. Kocaelispor ikinci yarıya tempolu başladı ve 50. dakikada beraberlik golü geldi. Hamza’nın ortasında Oğuzhan’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. (1-1)
ÜRETEMEDİK
Maçın kalan zaman dilimi içinde konuk ekip zaman geçirmek için her şeyi yaptı. Ancak Yeşil Siyahlılar da ofans bölgesinde üretken olamadı. Maçın son düdüğü ile birlikte Kocaelispor evinde çok değerli 2 puanı daha kaybetti. Maçta Kocaelispor adına tek sarı kartı gören Murat Başak cezalı duruma düştü. Sancaktepe’nin berabere kaldığı haftada Kocaelispor kazanamayınca liderlik şansını da tepmiş oldu. Bu hafta Manavgat’ı 4-1 mağlup eden Altay’a yaradı. Kocaelispor haftaya deplasmanda Bayburt Grup İl Özel İdare ile karşılaşacak. Erdem ÖVÜÇ
KADRO
KOCAELİSPOR:1
KARACABEY BİRLİK:1
STAT: İzmit İsmetpaşa
HAKEMLER: Burak Özcan*, Nurettin Dinçer Demir**, Cengizhan Öztürk**
KOCAELİSPOR
1 CAN EMRE YÜCEL**
2 KADİR GEZER**
3 KADİR ÖGE**
4 MURAT SONER BAŞAK**
6 MERT YAVUZ**
(Dk. 73 BURAK ÖZBAKIR*)
7 OĞUZHAN TÜRKMEN**
(Dk. 90 İSHAK KURT?)
8 SEFA NARİN***
10 BURAK SÜLEYMAN**
(Dk. 85 ŞENOL YILDIRIM?)
11 SİNAN PEKTEMEK**
41 HAMZA MUTLU**
50 ALİ KETEN**
YEDEKLER
53 KILIÇ ARSLAN KOPUZ
5 KEMAL CAN AYDEMİR
17 ÖZGÜR SÜREKÇİ
22 EROL DURBAKAN
KARACABEY BİRLİK
1 İHSAN TURGUT KIRVELİ*
8 M. RIDVAN ÖZDEMİR*
(Dk. 85 İBRAHİM AK?)
10 HURŞUT MERİÇ*
(Dk. 59 HÜSEYİN KORKMAZ*)
22 ALİ SERİN**
23 GÖKHAN AKILLI**
48 ALİM HARLAK***
52 YUSUF EFİL*
56 SAMET TAŞ*
77 DENİZ KESKİN*
(Dk. 46 SÜLEYMAN BAYKUŞ*)
88 ERHAN GÖZETLİK**
99 OSMAN ALPTEKİN*
YEDEKLER
18 RAMAZAN AKILLI
12 EMRE ERTAŞ
17 İBRAHİM AK
54 GÖKHAN TUNAHAN
61 ALP ERTUNGA
GOLLER: Dk. 44 Ali Serin (Karacabey) Dk. 50 Oğuzhan Türkmen (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Dk. 15 Erhan Gözetlik, Dk. 29 Muhammed Özdemir, Dk. 49 İhsan Kırveli, Dk 69 Osman Alptekin, Dk. 87 İbrahim Ak (Karacabey), Dk. 86 Murat Soner Başak (Kocaelispor)