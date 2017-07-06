Ligler başlayacak MHK’den tık yok!

Adaletini yitirmeden, dürüst, gördüğünü çalan, etki ve baskı altında kalmayan hakemler bu duruşlarının karşılıklarını elbet alacaklar.

Ancak gerçek olan şu ki hakemlerimiz yalnız. Sürekli bir taciz ve mahalle baskısı görmelerinin yanında kendi içlerinde de geçinemediklerinde, hakemlerden sağlık bir yönetim beklemek hayalcilik oluyor. MHK’nin sessizliği ürkütüyor

SÜREKLİ BİR KAOS VAR!..

Ligler Ağustos ayının üçüncü haftasında başlayacak. Ancak hakemlerin klasman listeleri açıklanmamış, yol haritaları da henüz belli değil. Özellikle son yıllarda MHK kanadındaki kaos ligin geneline yansıyor ve hakemlere serzeniş ve eleştiri kaçınılmaz oluyor. Beşiktaş Pepe’yi, Galatasaray Gomis’i, Maicon’u, Belhanda’yı, Fenerbahçe Valbuena’yı, Nabil Dirar’ı, Antalya Menes’i Türkiye’ye getiriyor ve böylesi bütçesi yüksek, maliyetli bir yapının maçlarını kaotik ortamda iş görmeye çalışan hakemler yönetmeye çalışıyor.

HERKES HER ŞEYİN FARKINDA

Zaman daralıyor ve MHK’de hantallık diz boyu. Fakat MHK’nin de üzerinde yer alan TFF’deki sıkıntılar tüm kurulları olduğu gibi MHK’yi de olumsuz etkiliyor. Tabii ki bu sürecin diğer bölgelerde olduğu gibi bölgemiz hakemlerini de yakından ilgilendiriyor. Yıllardır hak ettiği klasman derecelerini elde edemeyen, suni, gündelik başarılarla kendini avutan Kocaeli’ndeki hakem kurmayları da her şeyin farkında.

HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ

TFF ve MHK’nin futbol sisteminin içindeki organik bağlantısı hakemlerin işini daha da zorlaştırıyor. TFF ile MHK’nin birbirinden tam anlamı ile koparılması en sağlıklı yol olduğu bilinse de, siyaset, liyakat ve adamcılık politikası, sevdiğini, tanıdığını koruma, kollama ve yükseltme ihtirası beraberinde ısmarlama hakemliği ve adaletsiz atamaları beraberinde getiriyor.Klasman listesi açıklandığında karşıya çıkacak tablo merak ediliyor. Yetenekli, cesur, sahada belli bir duruşu olan Kocaeli Bölgesi hakemlerine acaba hakları teslim edilecek mi, bunu hep birlikte göreceğiz?..