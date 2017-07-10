Liman Başkanından Yarhisar’a ziyaret

Kabotaj ve Denizcilik bayramı etkinlikleri kapsamında, Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu ve beraberindeki heyet, Gölcük’ün ilk ve tek müzesi olan Yarhisar’ı gezdi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu ve Kocaeli Deniz Ticaret Odası Temsilcisi Vedat Doğusel, Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisini ziyaret etti. Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kapsamında gerçekleşen ziyarette, kendilerine müze gemi müdürü İlhan Akbulut eşlik etti.

TEŞEKKÜR BELGESİ

Müze gemi müdürü İlhan Akbulut’un rehberliğinde tüm alanı gezen heyet, ziyaret defterine imza attı. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş adına teşekkür belgesi takdim edilen Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu ve Kocaeli Deniz Ticaret Odası temsilcisi Vedat Doğusel emeği geçenlere teşekkür ederek müze gemiden ayrıldı.

11 YILDIR ARALIKSIZ HİZMET

27 Ekim 2006 tarihinde açılışı yapılarak Gölcük Belediyesi Yarhisar müze Gemisi olarak Kavaklı sahilinde 11 yıldır aralıksız hizmet veren Yarhisar’ı bu güne kadar 199 bin 236 kişi ziyaret etti. Aynı zamanda Türkiye’nin ikinci karaya yerleştirilmiş su üstü savaş gemi müzesi özelliğine sahip Yarhisar, Gölcük’ün de ilk ve tek müzesi.